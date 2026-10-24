Tutti stanno guardando questa serie su RaiPlay che racconta il primo amore in modo inedito

Pubblicazione: 24 ottobre alle 13:04

Su RaiPlay c'è una delle serie più acclamate degli ultimi anni, capace di conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo e di dividere critica e pubblico con la stessa intensità con cui divide i lettori del romanzo da cui è tratta. Normal People non è la solita storia d'amore adolescenziale, non è un teen drama consolatorio né una di quelle serie dove tutto si risolve con un bacio finale sotto la pioggia. È qualcosa di più viscerale, scomodo, autentico. Basata sul romanzo Persone Normali della giovane scrittrice irlandese Sally Rooney, autrice che divide come poche altre la platea dei lettori tra adoratori incondizionati e detrattori spietati, la serie segue Marianne e Connell attraverso anni di una relazione che non trova mai pace. Dodici episodi da mezz'ora ciascuno, diretti da Lenny Abrahamson, il regista di Room, e Hettie MacDonald, con una sceneggiatura scritta dalla stessa Rooney insieme a Alice Birch di Succession.





La storia inizia a Carricklea, cittadina immaginaria che nella realtà corrisponde a Tubbercurry, nella Contea di Sligo, sulla costa atlantica irlandese.. Lei viene da una famiglia ricca, vive in una casa grande e fredda, circondata dall'assenza affettiva di una madre sprezzante e di un fratello pieno di risentimento.. A scuola Marianne è un'emarginata, considerata strana dai compagni, anche se a lei sembra non importare granché della posizione sociale. I buoni voti sono l'unica gratificazione in una vita altrimenti complicata. Connell è l'opposto, almeno in apparenza. Brillante negli studi ed eccezionalmente atletico, è il centravanti della squadra di calcio e il più rispettato tra i coetanei. Vive con la madre single Lorraine, donna pratica e amorevole che lavora come domestica proprio a casa di Marianne.

Ma Connell nasconde una timidezza paralizzante, la paura costante di finire nel mirino del branco come Marianne, di perdere lo status che lo protegge. È proprio questa dinamica di potere rovesciata a rendere la loro relazione così dolorosa. Al liceo, Connell sta con Marianne in privato ma quasi non la saluta in pubblico, terrorizzato dal giudizio degli amici. Lei accetta, abituata alle prepotenze familiari, alle dinamiche di sopraffazione che vive quotidianamente in casa. Fino a quando diventa troppo. All'università, al Trinity College di Dublino, i ruoli si capovolgono. Marianne si muove sicura in un ambiente che non conosce il suo passato, mentre Connell, uscito dal suo habitat naturale, è un pesce fuor d'acqua. Si tengono a distanza, poi si rimettono insieme, poi si capiscono male e di nuovo tutto da capo, in un circolo vizioso destinato potenzialmente a non finire mai.

Ma cosa rende Normal People così diversa dalle altre serie romantiche? È la capacità di raccontare l'amore senza carinerie, senza gli artifici narrativi del genere, senza promettere necessariamente un lieto fine. Marianne e Connell portano entrambi a dare il meglio e il peggio di sé, e questo avviene perlopiù a causa delle intromissioni del mondo esterno, delle insicurezze radicate, dei traumi non elaborati. La serie è stata scritta e recitata con una maestria rara. Daisy Edgar-Jones è straordinaria nei panni di Marianne, uno dei personaggi femminili più complessi, teneri e intelligenti che la narrativa contemporanea ci ha regalato. Paul Mescal interpreta un Connell introspettivo ma più sensibile rispetto alla controparte letteraria, capace di far emergere le fragilità sotto la maschera della popolarità. Insieme a loro, Sarah Greene è Lorraine, la madre di Connell, e Aislín McGuckin l'algida Denise, madre di Marianne.





. Mantiene la storia, le atmosfere sospese, i tempi narrativi dilatati tipici dello stile inconfondibile di Sally Rooney, quella capacità di parlare di sentimenti senza necessariamente suscitarne molti, in un registro freddo e analitico. Ma aggiunge una carica erotica più esplicita tra i protagonisti, rende meno netta la differenza di classe tra di loro e regala a Connell una sensibilità che sulla pagina scritta spesso fatica ad emergere.. Normal People inizia come un tradizionale teen drama, si trasforma in una storia romantica ed evolve in un dramma sentimentale complesso. Non offre risposte facili, non promette che l'amore basti, non garantisce che due persone fatte l'una per l'altra riescano davvero a stare insieme.