La scherma, la scuola e il primo amore: la serie su RaiPlay che ogni genitore dovrebbe vedere

Pubblicazione: 24 ottobre alle 13:23

Quindici anni, un fioretto in mano e la vita che scorre tra i banchi di scuola e le risate con le amiche. Matilde, la protagonista di Crush, su RaiPlay, è una ragazza come tante, o forse no. Perché mentre la maggior parte delle sue coetanee passa i pomeriggi sui social, lei li trascorre in pedana, allenandosi nella scherma, uno sport che richiede disciplina, concentrazione e quel mix di eleganza e determinazione che sembra definirla perfettamente. La sua routine è scandita da ritmi precisi: le lezioni mattutine, gli allenamenti pomeridiani, le serate con Chiara e Alessia, il trio inseparabile che condivide tutto, dai segreti più intimi ai pettegolezzi più innocui. Un equilibrio apparentemente perfetto, finché non arriva lui. Marco. Affascinante, misterioso, con quel sorriso che sembra promettere mondi inesplorati.





Per Matilde è un fulmine a ciel sereno.Marco sembra uscito da una favola, il classico principe azzurro che ogni adolescente sogna di incontrare almeno una volta nella vita. Gentile, attento, presente. Matilde si convince di aver trovato il grande amore, quello con la A maiuscola, quello che ti cambia la vita.. E la storia di Matilde non fa eccezione. Quella che sembrava una storia d'amore da romanzo si trasforma gradualmente in qualcosa di diverso, più oscuro, più complesso. La serie porta sullo schermo proprio questo percorso di crescita dolorosa ma necessaria, raccontando come dietro sorrisi apparentemente innocui possano nascondersi dinamiche malsane.. La serie, pensata per un pubblico giovane ma con un messaggio universale, non si limita a raccontare una storia d'amore adolescenziale. Va oltre, scavando nelle emozioni contrastanti, nelle prime delusioni, in quella zona grigia dove l'entusiasmo dell'innamoramento si scontra con la realtà. La scherma diventa una metafora perfetta., a capire quando è il momento di abbassare la guardia e quando invece è fondamentale tenerla alta.

La serie affronta temi delicati ma attuali: il primo amore, le aspettative romantiche alimentate da film e serie tv, la differenza tra ciò che appare e ciò che è realmente. Matilde, come molte quindicenni, si trova a navigare in acque sconosciute, armata solo della propria inesperienza e di quella visione idealizzata dell'amore che la cultura popolare spesso veicola. Pur essendo catalogata nel genere ragazzi, porta con sé un messaggio che travalica le età. Parla di consapevolezza, di autodeterminazione, di quella difficile arte che è imparare a distinguere l'amore autentico dalle sue imitazioni più tossiche. Matilde scoprirà, pagina dopo pagina della sua storia, che non tutte le favole hanno un lieto fine nel senso tradizionale del termine. Ma forse il vero lieto fine è un altro: imparare a scrivere la propria storia senza aspettare che sia un principe azzurro a darle un senso.





. Perché crescere significa anche questo: scoprire che la vita raramente assomiglia alle favole, ma che proprio in questa imperfezione risiede tutta la sua bellezza e autenticità.