La marchesa e il fattore: Elena Sofia Ricci su RaiPlay nella storia proibita che divise l'Italia del 1911

Pubblicazione: 25 ottobre alle 11:00

Ci sono amori che il tempo non scalfisce, separazioni che invece di guarire le ferite le tengono aperte come piaghe mai rimarginate. Orgoglio è una di quelle storie che affondano le radici nella grande tradizione delle saghe familiari italiane, quelle capaci di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori attraverso intrecci sentimentali, segreti di famiglia e il fascino di un'Italia che non c'è più. Ambientata nell'agro romano tra il 1911 e il 1913, la serie (disponibile su RaiPlay, racconta la storia della marchesa Anna Obrofari, interpretata da una straordinaria Elena Sofia Ricci, e del suo amore impossibile per Pietro Pironi, il figlio del fattore di famiglia. Un amore nato giovani, cresciuto nel segreto, poi spezzato dalla crudeltà delle convenzioni sociali e dai malintesi orchestrati dalle famiglie aristocratiche per preservare il proprio status.





La trama si dipana attraverso una premessa che è pura materia da melodramma:. Sedici anni di silenzio, sedici anni in cui Anna cresce la figlia senza poter rivelare la verità, sedici anni in cui Pietro costruisce una vita altrove ignorando di essere padre. Il destino, però, ha il gusto amaro dell'ironia. Un solo sguardo durante la cerimonia, e tutto riaffiora. L'amore, si sa, non segue i calendari né rispetta i contratti matrimoniali. Il cast di Orgoglio è un concentrato di talento italiano.

Non mancano volti noti come Paolo Ferrari, Enzo Decaro, Gabriella Pession e persino Barbara D'Urso nelle vesti della principessa Maria Pia Lanti di Santacroce. Orgoglio ha conquistato il pubblico tanto da meritare ben tre stagioni, un traguardo non scontato per le fiction italiane. La forza della serie risiede nella sua capacità di mescolare romance, intrighi familiari e un affresco sociale di un'Italia in trasformazione, alle soglie della Grande Guerra. Non è solo la storia di Anna e Pietro, ma un puzzle di destini incrociati: fratelli, sorelle, figli legittimi e illegittimi, nobili decaduti e borghesi in ascesa. Ogni personaggio porta con sé un bagaglio di aspirazioni, rancori e segreti. C'è Agostino Pironi, padre di Pietro, interpretato da Nicola Di Pinto, c'è Clara Dani nelle vesti di Elena Russo, ci sono i vari membri della famiglia Obrofari come Giuseppe, Gabriella, Rosa ed Emma, ognuno con la propria sottotrama che si intreccia al destino della protagonista.

La regia sa alternare momenti intimisti, dove la macchina da presa si concentra sui volti e sulle emozioni, a scene corali che raccontano la vita della tenuta, i rapporti tra padroni e contadini, le dinamiche di potere all'interno delle famiglie nobili. Il ritmo non è mai frenetico: Orgoglio si prende il tempo per far respirare i personaggi, per costruire tensione attraverso silenzi e mezze parole. Elena Sofia Ricci, attrice capace di passare dal dramma alla commedia con naturalezza, qui trova un ruolo che le permette di esplorare tutte le sfumature di una donna divisa tra dovere e passione, tra il ruolo sociale che le è stato imposto e la verità del suo cuore. La sua Anna è una donna moderna intrappolata in un'epoca che non perdona le deviazioni dalle norme, una donna che paga il prezzo delle scelte altrui ma che non rinuncia a lottare per la propria felicità.





. La serialità lunga permette di affezionarsi ai personaggi, di seguirne l'evoluzione, di gioire per i loro successi e soffrire per le loro sconfitte. È questo legame emotivo che trasforma una fiction in un appuntamento atteso, in un rituale condiviso da milioni di famiglie italiane.