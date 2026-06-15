Alex Cross può andare avanti per sempre, ma la sfida è un'altra: le anticipazioni sull'amatissima serie di Prime Video

Pubblicazione: 15 giugno alle 21:53

I fan di Alex Cross possono tirare un sospiro di sollievo. La terza stagione della serie action di Prime Video è ufficialmente in lavorazione, e le anticipazioni dal creatore Ben Watkins promettono sviluppi narrativi che porteranno Alex Cross in territorio inesplorato. Ma non aspettatevi il solito thriller procedurale: la nuova stagione affronterà un tema delicato e sorprendentemente personale.



Durante un panel al Monte-Carlo TV Festival, Watkins ha svelato la direzione tematica che caratterizzerà il ritorno di Aldis Hodge nei panni del brillante detective e psicologo forense. Al centro della narrazione ci sarà la dipendenza, ma non nel senso che potreste immaginare. Niente sostanze stupefacenti o alcol: Cross è dipendente dalla caccia, dall'adrenalina della ricerca, dall'ossessione di stanare i criminali più pericolosi.



"Dobbiamo vedere questo personaggio confrontarsi con una sfida diversa, che riguarda se stesso e le persone intorno a lui", ha spiegato Watkins. "Nella stagione 3 affrontiamo il tema della dipendenza perché Cross, come detective, è davvero dipendente dalla caccia". È una prospettiva affascinante che trasforma il concetto tradizionale di dipendenza, applicandolo al lavoro stesso, alla missione che definisce l'identità del protagonista.

Hodge, presente all'evento, ha aggiunto profondità a questa riflessione: "È diventato un tema interessante con cui giocare. Quando pensi alle persone dipendenti e all'impatto che hanno sugli altri, non deve trattarsi per forza di narcotici o alcol". Questa scelta narrativa promette di esplorare le conseguenze psicologiche ed emotive di un uomo che non riesce a staccarsi dal proprio lavoro, anche quando questo mette a rischio la sua vita personale e i rapporti con chi ama.



"Alex Cross è il tipo di show che può andare avanti per sempre", ha dichiarato Watkins con un sorriso. "La sfida è: qual è la parabola del personaggio?". In altre parole, finché ci saranno storie significative da raccontare e archi narrativi coerenti da sviluppare, questa amatissima serie potrebbe continuare ben oltre la quarta stagione. Una notizia che farà gioire i numerosi fan che hanno eletto Alex Cross tra i protagonisti televisivi più amati degli ultimi anni.



Il successo di Cross su Prime Video è innegabile. Basata sui romanzi originali di James Patterson, la serie ha conquistato pubblico e critica grazie a una formula che bilancia azione adrenalinica, procedural investigativo e dramma psicologico. Hodge interpreta un Alex Cross complesso: detective omicidi e psicologo forense che usa il suo intelletto straordinario per tracciare criminali letali, mentre lotta con i propri traumi personali e cerca di mantenere un equilibrio con la vita familiare.

La terza stagione è stata ufficialmente annunciata a marzo, dopo il debutto della seconda all'inizio dell'anno. La rapidità del rinnovo testimonia la fiducia di Amazon nella serie e la risposta entusiasta del pubblico. Per Hodge, Cross rappresenta un'opportunità rara di interpretare un personaggio nero che sfida gli stereotipi senza compromessi.

Il personaggiosecondo i canoni consolidati: è un professionista eccezionale che porta con sé cicatrici reali, paure concrete, relazioni complicate. È proprio questa umanità a renderlo credibile e a creare