Salva una bambina, ma lei scopre il suo oscuro passato: il nuovo action con Jason Statham è in Top 10 su Prime Video

Pubblicazione: 12 giugno alle 15:24

Cosa spinge un uomo a rinchiudersi volontariamente su un'isola scozzese sperduta, con un pastore tedesco senza nome come unica compagnia? È la domanda che aleggia sin dai primi minuti di Missione Shelter, l'ultimo film con Jason Statham diretto da Ric Roman Waugh, il regista di Greenland. In Top 10 su Prime Video dal 6 giugno 2026, a pochi mesi dall'uscita cinematografica del 18 febbraio, la pellicola rappresenta un interessante punto di svolta nella filmografia dell'action hero britannico.



Michael Mason, il personaggio interpretato da Statham, ha scelto l'isolamento. Non è un eremita per vocazione spirituale, ma un uomo che porta sulle spalle un passato doloroso. Le sue uniche interazioni con il mondo esterno consistono in un rifornimento settimanale di provviste e nelle visite silenziose di Jessie, una ragazzina interpretata dalla sorprendente Bodhi Rae Breathnach, già vista in Hamnet. La piccola arriva su una barca dal peschereccio ormeggiato al largo, lascia cassette di cibo e piccoli doni sulla soglia, sperando ogni volta di scambiare qualche parola con quell'uomo enigmatico.



La vita di Mason è scandita da routine ferree, gesti meccanici, silenzio. Ma il destino, come spesso accade nelle migliori storie, ha altri piani. Quando una tempesta violenta colpisce l'isola, Jessie viene scaraventata in mare, intrappolata nelle reti da pesca. Michael la salva, la porta nella sua baita. Un gesto apparentemente semplice che innesca una spirale di eventi devastanti, perché quel salvataggio risveglia fantasmi che l'uomo credeva di aver seppellito per sempre.

Ciò che distingue Missione Shelter dalla maggior parte dei film d'azione con Statham è proprio questo equilibrio tra intimità e spettacolarità. La prima parte della pellicola si concentra sul rapporto tra Michael e Jessie, due personalità ostinate e determinate che, loro malgrado, trovano un ponte di collegamento. Come due isole separate che scoprono di poter comunicare. Jessie non è la classica damigella in pericolo: possiede la stessa caparbietà di Michael, motivo per cui spesso si scontrano. Eppure è proprio quella determinazione condivisa a permettere loro di affrontare le difficoltà, comprese quelle che riguardano loro stessi.



Il film mescola con intelligenza il coming of age e il cinema d'azione puro. L'istinto protettivo di Michael, mai sopito ma semplicemente messo da parte, si risveglia gradualmente. La lealtà che gli era stata chiesta in passato si è rivoltata contro di lui, costringendolo a quell'esistenza solitaria e dura. Attraverso il rapporto con Jessie emerge la complessità di un uomo che ha scelto la solitudine non per misantropia, ma per sopravvivenza emotiva.



Sul fronte action, il film non delude. Rispetto ad alcuni precedenti di Statham, qui la violenza è più cruda, reale, a tratti disturbante. Mai gratuita, però. Quando il passato di Michael bussa letteralmente alla sua porta sotto forma di un attacco devastante alla baita, la pellicola passa in modalità survival puro. Ric Roman Waugh, che ha già dimostrato con Greenland di saper gestire tensione e ritmo, costruisce sequenze d'azione efficaci sostenute da uno scheletro musicale perfetto e da una sceneggiatura che conosce bene i tempi della narrazione.

Le ambientazioni scozzesi, selvagge e isolate, funzionano perfettamente come specchio della caratterizzazione del protagonista. L'isola non è solo un set suggestivo, ma un personaggio a sé, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove i segreti restano sepolti fino a quando qualcuno non decide di riportarli alla luce. La fotografia sfrutta i paesaggi desolati per creare atmosfere claustrofobiche nonostante gli spazi aperti, un paradosso visivo che riflette la condizione interiore di Michael.



Missione Shelter offre una proposta interessante. Non rivoluziona il genere, ma lo arricchisce di sfumature inaspettate. Dimostra che anche all'interno di formule consolidate si può trovare spazio per personaggi complessi, relazioni autentiche, domande esistenziali. E che Jason Statham, dopo decenni di carriera, non ha ancora smesso di sorprendere.