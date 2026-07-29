Su Prime Video, la star di Castle nella serie thriller che ti inchioda allo schermo fino alla fine

Pubblicazione: 29 luglio alle 18:00

Ci sono serie che meritano una seconda possibilità, titoli che sono passati sotto il radar collettivo nonostante avessero tutti gli ingredienti giusti per diventare un caso. Absentia è una di queste. Prodotta da Amazon Prime Video tra il 2017 e il 2020, questa serie thriller ha vissuto tre stagioni intense, per un totale di trenta episodi che rappresentano la dimensione perfetta per un binge watch consapevole. Non troppo lunga da scoraggiare, non troppo breve da lasciare insoddisfatti. Una maratona gestibile che promette colpi di scena, tensione psicologica e un finale vero, conclusivo. Al centro della storia c'è Emily Byrne, agente speciale dell'FBI interpretata da Stana Katic, volto noto al grande pubblico per il suo ruolo nella longeva serie Castle.

Ma qui Katic si misura con un personaggio completamente diverso: una donna segnata da un trauma devastante, rapita e tenuta prigioniera per sei lunghi anni. Quando Emily viene ritrovata, non ricorda quasi nulla della sua prigionia. I ricordi sono frammenti confusi, schegge di un incubo che deve ricostruire pezzo per pezzo. Il punto di forza di Absentia risiede proprio in questo doppio binario narrativo.. Chi l'ha rapita? Perché proprio lei? Cosa è successo in quegli anni bui? La serie segue metodicamente il percorso dell'investigazione, seminando indizi, depistaggi e falsi colpevoli.

Quando Emily scompare, lascia dietro di sé un marito, Nick, anche lui agente federale, e un figlio piccolo, Flynn. Sei anni sono un'eternità per un bambino. Quando torna, Emily scopre che Nick si è rifatto una vita: si è risposato con Alice, e Flynn ha ormai una matrigna che lo ha cresciuto in sua assenza. Come si ricostruisce un legame spezzato dal tempo e dalla distanza emotiva? Come si reclama un posto in una famiglia che ha imparato a funzionare senza di te? Questa tensione tra il professionale e il privato è il motore emotivo della serie. Emily non deve solo catturare chi l'ha rovinata, deve anche ritrovare se stessa in un mondo che è andato avanti senza aspettarla. Il rapporto con Nick è complicato, attraversato da sensi di colpa, risentimenti non detti e un'attrazione mai completamente spenta.

Flynn la guarda con gli occhi di chi non la riconosce davvero, e ogni tentativo di riavvicinamento è una piccola vittoria conquistata con fatica. Amazon ha cancellato Absentia dopo la terza stagione, ma la produzione ha avuto il tempo e la lucidità di costruire un finale degno di questo nome. Non c'è stata una chiusura frettolosa, né cliffhanger irrisolti lasciati a metà. Gli ultimi episodi della stagione finale chiudono i cerchi aperti, restituendo allo spettatore quella sensazione di completezza narrativa che troppo spesso manca nelle serie contemporanee, soprattutto quelle cancellate prematuramente. Non siamo di fronte a un capolavoro assoluto della televisione moderna, sia chiaro. Absentia non ha la profondità psicologica di True Detective né l'eleganza formale di Mindhunter (ingiustamente cancellata). Ci sono episodi più deboli, momenti in cui la trama procedurale prende il sopravvento sulla complessità dei personaggi.

Ma è proprio questa onestà a renderla interessante:. La regia mantiene un ritmo serrato, alternando sequenze d'azione a momenti più riflessivi. Le location, spesso cupe e claustrofobiche, contribuiscono a creare un'atmosfera di inquietudine costante.. Stana Katic regge il peso della serie sulle spalle, restituendo un'interpretazione stratificata di una donna che combatte contemporaneamente contro i fantasmi esterni e quelli interni.

Questa è una serie che non promette di rivoluzionare il genere, ma offre trenta episodi di intrattenimento di qualità, con personaggi credibili, una trama ben orchestrata e una conclusione che rispetta l'investimento emotivo del pubblico. Se cercate qualcosa da vedere in un weekend lungo, se amate i thriller psicologici con una forte componente umana, se apprezzate le storie che sanno quando è il momento di finire, Absentia merita la vostra attenzione. È su Prime Video, pronta per essere scoperta o riscoperta. A volte le serie migliori non sono quelle di cui tutti parlano, ma quelle che trovi quasi per caso e che ti sorprendono per la loro solidità artigianale.