Questo film d'animazione francese su Prime Video ti farà piangere più di qualsiasi film drammatico

Pubblicazione: 28 luglio alle 15:00

Lascia che sia un film d'animazione francese in stop-motion a raccontare la realtà dell'esperienza negli orfanotrofi meglio di quanto abbiano fatto Annie, Matilda o qualsiasi altro melodramma dal vivo negli ultimi decenni. Certo, bisogna superare il fatto apparentemente stravagante che il protagonista senza genitori sfoggi capelli blu e una testa a forma di patata. Ma una volta oltrepassata quella barriera estetica, La mia vita da zucchina si rivela per quello che è: un racconto semplice narrato con semplicità disarmante, che trae la sua forza dalla prospettiva di un bambino di nove anni tormentato che ripercorre il suo periodo in una casa famiglia dopo la morte della madre alcolizzata.



Adattato dal romanzo per giovani adulti di Gilles Paris dalla sceneggiatrice francese più sensibile ai temi giovanili, Céline Sciamma (regista di Tomboy e Girlhood), il film del regista svizzero Claude Barras racconta una storia attraverso lo sguardo del suo giovane protagonista. Battezzato Icare alla nascita, ma che preferisce farsi chiamare Courgette (zucchina in francese) per ragioni sentimentali, il povero ragazzo potrebbe benissimo essere il fratello perduto della Coraline dai capelli altrettanto blu cobalto vista nel film in stop-motion di Henry Selick, decisamente più oscuro.



Courgette non è espressivo quanto lo era Coraline. Le sue dinamiche facciali sono limitate al roteare degli occhi spalancati e al movimento della minuscola bocca modellata, eppure la sceneggiatura di Sciamma fornisce tutta la sottigliezza che potrebbe mancare allo stile relativamente rudimentale di Barras nel genere. E questo è particolarmente impressionante per qualcuno il cui progetto precedente più lungo durava meno di otto minuti. Fedele al romanzo per ragazzi che l'ha ispirato, la sceneggiatura di Sciamma adotta la visione ingenua del mondo del suo giovane protagonista, introducendo ripetutamente concetti difficili in modi discreti.

Come quando il poliziotto Raymond, figura paterna di riferimento, indaga delicatamente sulla situazione familiare di Courgette senza esporre la sua paura più profonda: che il ragazzo abbia inavvertitamente ucciso sua madre cercando di proteggersi durante una delle sue sfuriate da ubriaca. Ora, affidato alla casa famiglia Fontaines, il suo unico ricordo di lei è una lattina di birra vuota. Il bambino traumatizzato ha ancora meno per ricordare il padre scomparso da tempo, che immagina vestito con mutande verdi e mantello da supereroe blu, circondato da galline giganti. Anche se gli adulti non avranno problemi a percepire il suo fraintendimento, dato che il mascalzone ha chiaramente abbandonato la famiglia.

Questa è la vita che Courgette si è lasciato alle spalle, ma presto scopre che gli altri bambini a Fontaines hanno avuto infanzie altrettanto difficili., il padre di Alice è stato portato via per comportamenti inappropriati, e la nuova arrivata Camille, di cui Courgette si innamora istantaneamente, è stata testimone dell'omicidio-suicidio dei suoi genitori. Questo non è il materiale di cui sono fatti tipicamente i film per bambini., affrontando apertamente i fatti della vita in un modo che non accondiscende né traumatizza il pubblico più giovane.Lo stile visivo di Barras, pur nella sua apparente semplicità, serve perfettamente la narrazione. I personaggi non hanno bisogno di espressioni facciali elaborate: la loro umanità emerge dalla postura, dai gesti minimi, dal modo in cui occupano lo spazio., rispettando sia l'intelligenza emotiva dei bambini che la sensibilità degli adulti. Non cerca di essere più di quello che è:che ricorda come l'animazione possa essere uno strumento narrativo sofisticato quanto il cinema dal vivo.