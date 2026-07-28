Su Prime Video, il cult di Scorsese che ha ispirato De Niro per il personaggio di Murray Franklin

Pubblicazione: 28 luglio alle 16:00

Quando si parla di Martin Scorsese e Robert De Niro, la mente corre immediatamente a Taxi Driver, Toro scatenato o Quei bravi ragazzi. Eppure, nel 1982, questa coppia leggendaria del cinema americano ha partorito un'opera che potrebbe essere considerata la loro collaborazione più visionaria e disturbante: Re per una notte. Un film che all'epoca fu un clamoroso flop al botteghino, ma che oggi risuona con una profezia inquietante sulla nostra società ossessionata dalla visibilità a ogni costo. Il film racconta la storia di Rupert Pupkin, un aspirante comico divorato da deliri di grandezza che lo porteranno a compiere un gesto estremo: rapire il conduttore televisivo di cui è ossessionato per ottenere finalmente i suoi quindici minuti di gloria.

, usando l'ironia come bisturi per sezionare la disperazione della solitudine e la fame di attenzione che divora chi si sente invisibile.. De Niro alterna momenti di comicità involontaria a picchi di patetico tragico, creando un personaggio che fa ridere e rabbrividire in egual misura. La sua performance oscilla tra il grottesco e il doloroso, rivelando la profondità dell'abisso emotivo che si nasconde dietro il sorriso forzato di chi cerca disperatamente di esistere.Ciò che rende Re per una notte particolarmente affascinante è il suo dialogo implicito con Taxi Driver, uscito sei anni prima.. È estroverso, simpatico a modo suo, capace di avvicinare senza timori il suo idolo televisivo per strada, di presentarsi a casa sua non invitato per una partita a golf immaginaria, di raccontare fantasie grandiose alla donna che cerca di conquistare.. Mentre Travis si ritrae all'ultimo momento dal suo piano di assassinio politico per diventare un eroe accidentale salvando una ragazzina dalla prostituzione, Rupert porta a termine il suo crimine contro una figura pubblica amata.

Il finale di Taxi Driver trasforma Bickle in un salvatore, ambiguo certo, ma pur sempre positivo nell'esito. Re per una notte invece non offre questa redenzione: Pupkin finisce in prigione, ma ottiene ciò che voleva. Come dice lui stesso in una delle battute più iconiche del film: è meglio essere re per una notte che uno sfigato per tutta la vita. Questa frase racchiude tutta l'essenza di un'opera che il tempo ha trasformato in profezia. Re per una notte merita di essere considerato alla pari di capolavori satirici come Quinto potere di Sidney Lumet, perché disseziona con chirurgica precisione i meccanismi dell'era televisiva e, per estensione, quelli dell'era digitale che sarebbe venuta decenni dopo.