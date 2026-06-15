Dopo Pretty Woman, questo film dimenticato con Julia Roberts e Richard Gere è tornato alla ribalta in streaming

Pubblicazione: 15 giugno alle 21:07

Quando Julia Roberts e Richard Gere si ritrovarono sul set nel 1999, nove anni dopo il trionfo planetario di Pretty Woman, nessuno si aspettava che avrebbero creato un fenomeno destinato a durare nel tempo. Eppure Se scappi, ti sposo, la commedia romantica diretta da Garry Marshall, è tornata prepotentemente alla ribalta conquistando la decima posizione nella classifica dei film più visti su Peacock il 14 giugno 2026, a 27 anni esatti dalla sua uscita nelle sale (in Italia, il film è disponibile su Prime Video).



Il film racconta la storia di Maggie Carpenter, una giovane donna dal temperamento vivace che si è costruita una reputazione molto particolare: quella di lasciare sistematicamente i suoi fidanzati all'altare. La sua fama arriva fino a New York, dove il giornalista Ike Graham decide di scrivere un articolo su di lei, basandosi però su informazioni di seconda mano fornite da uno degli ex fidanzati abbandonati.

L'articolo, infarcito di errori fattuali, costa a Ike il posto di lavoro. Per riscattarsi professionalmente, gli viene offerta una seconda opportunità: recarsi nella cittadina di Maggie per scrivere un ritratto approfondito della "sposa in fuga". Da questo incontro-scontro nasce inevitabilmente una storia d'amore, con il giornalista cinico e la donna che scappa dal matrimonio destinati a trovare l'uno nell'altra ciò che cercavano.

All'epoca dell'uscita, Se scappi, ti sposo non ottenne il favore della critica. Su Rotten Tomatoes il film si attestò al 45 percento di gradimento tra i critici e al 52 percento tra il pubblico, numeri che lo collocavano lontano dall'unanime consenso ricevuto da Pretty Woman. Eppure, al botteghino la storia fu completamente diversa.

, a fronte di un budget stimato di 70 milioni. Un successo commerciale che certificava una verità incontrovertibile: il pubblico voleva rivedere Julia Roberts e Richard Gere insieme, indipendentemente da cosa ne pensassero i recensori.Quello che colpisce del ritorno di Se scappi, ti sposo nelle classifiche streaming è, ma per qualcosa di più sfuggente e potente:. In un'epoca dominata da contenuti nuovi che si susseguono a ritmo frenetico, con piattaforme che ogni settimana lanciano decine di titoli, il pubblico continua a scegliere film che conosce, storie che lo fanno sentire bene, attori di cui si fida.

Per anni, Se scappi, ti sposo era praticamente scomparso dalle conversazioni. Non aveva la stessa presenza iconica di Pretty Woman nella cultura pop, non generava citazioni memorabili sui social media, non veniva celebrato come pietra miliare del genere. Eppure, grazie alla sua disponibilità sulle piattaforme streaming, il film ha trovato nuova vita. Le nuove generazioni lo scoprono per la prima volta, mentre chi lo vide al cinema quasi trent'anni fa lo rivede con nostalgia.