Cancellata dopo 3 stagioni, ma dà lezioni a The Witcher: la serie da vedere per assistere a un finale fantasy degno

Pubblicazione: 14 giugno alle 11:00

The Witcher si avvia verso la sua quinta e ultima stagione con un fardello pesante sulle spalle: le aspettative deluse dei fan, la partenza di Henry Cavill e una traiettoria narrativa che ha perso progressivamente smalto dopo un inizio promettente. Eppure, nel panorama delle serie fantasy contemporanee, esiste un precedente che dimostra come anche le situazioni apparentemente compromesse possano essere recuperate. La ruota del tempo di Prime Video, cancellata prematuramente dopo tre stagioni, ha tracciato proprio quella strada che Netflix dovrebbe studiare con attenzione.



Quando debuttò nel 2021, l'accoglienza fu tutt'altro che calorosa. I fan della monumentale saga letteraria di Robert Jordan criticarono aspramente le deviazioni dalla fonte originale, accusando lo show di tradire la visione dell'autore per scelte narrative discutibili. Le modifiche ai personaggi, la compressione di archi narrativi complessi e alcune libertà creative furono percepite come un tradimento. Eppure, qualcosa è cambiato radicalmente lungo il percorso.



Arrivati al finale della terza stagione, la maggior parte dei lettori della serie di romani si era ricreduta. La ruota del tempo aveva trovato il suo equilibrio, recuperando credibilità e affetto proprio quando la scure della cancellazione è calata. The Witcher ha seguito una traiettoria opposta: dopo un'accoglienza entusiastica, le stagioni successive hanno progressivamente eroso la fiducia del pubblico, con la quarta stagione che ha consolidato un sentiment negativo difficile da ignorare.

Il fattore che ha fatto la differenza per La ruota del tempo ha un nome e un cognome: Brandon Sanderson, lo scrittore che completò la saga dopo la morte di Jordan. Sanderson non si è limitato a osservare passivamente l'adattamento televisivo, ma ha fornito critiche costruttive e puntuali sulla resa dei personaggi e degli archi narrativi. Lo showrunner Rafe Judkins ha fatto qualcosa di raro nel panorama televisivo contemporaneo: ha ascoltato davvero.



Nella terza stagione, gli aggiustamenti furono evidenti. Personaggi come Rand al'Thor finalmente ricevettero il trattamento che meritavano, con profondità psicologica e sviluppo narrativo fedeli allo spirito dei libri, anche quando la lettera veniva modificata. Judkins comprese che adattare non significa tradurre pedissequamente, ma catturare l'essenza, il cuore pulsante di ciò che rende quelle storie speciali. E soprattutto capì che ascoltare chi conosce intimamente quel mondo, autore e fan, non è una debolezza ma una risorsa strategica.



Netflix e il team creativo di The Witcher dovrebbero guardare a questa esperienza come a un manuale operativo per la quinta stagione. Il lavoro di Andrzej Sapkowski, l'autore della saga dello Strigo, merita lo stesso rispetto e la stessa attenzione. Anche senza Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, lo spirito dei romanzi può essere preservato e celebrato. Ma serve un cambio di rotta netto, un'umiltà che finora è mancata.

Uno dei miglioramenti più significativi che La ruota del tempo operò nella sua stagione finale fu la scelta di riunire i protagonisti principali in un'unica linea narrativa coesa, dopo stagioni passate a inseguire archi paralleli troppo dispersivi. Questa decisione ha permesso alla serie di concentrare l'energia emotiva e drammatica, creando un ensemble che funzionava come un organismo unico di fronte alle minacce del mondo.



La ruota del tempoì ha dimostrato che i cambiamenti possono essere vantaggiosi se servono a onorare lo spirito della storia anziché tradirlo. Personaggi compositi, spostamenti di ambientazione, compressioni temporali: tutto è lecito se il risultato finale restituisce l'anima del racconto originale. La fedeltà cieca alla lettera spesso produce adattamenti rigidi e privi di vita. La fedeltà allo spirito, invece, può generare grandi opere televisive.