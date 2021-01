Il cast del biopic didiretto dasi arricchisce di un nuovo nome, con le riprese in corso ormai da alcuni mesi (dopo lo stop prolungato dovuto al lockdown primaverile).

Secondo quanto riporta Deadline, Luhrmann ha voluto prendersi il tempo necessario per trovare l’attore adatto a interpretare Little Richard, e lo ha trovato a riprese già iniziate: si tratta di Alton Mason, che presterà il volto al celebre cantante morto l’anno scorso.

Mason si è trasferito a Los Angeles a 17 anni per studiare danza e teatro, intraprendendo la carriera di ballerino e poi principalmente di modello (è diventato il primo uomo nero a sfilare per Chanel in 108 anni di storia del brand). Recentemente ha fatto il suo debutto nel cortometraggio Rise in Light, da lui scritto e interpretato:

Nel film, il regista candidato all’Oscar Luhrmann (“Il grande Gatsby”, “Moulin Rouge!”) esplorerà la vita e la musica di Presley (Austin Butler), attraverso la lente del suo enigmatico manager, il Colonnello Tom Parker, interpretato dal due volte premio Oscar Tom Hanks (“Forrest Gump”, “Philadelphia”). La storia approfondirà la loro complessa relazione di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley fino alla sua celebrità senza precedenti, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita di innocenza in America.

Luhrmann dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da lui stesso e Craig Pearce. La produzione è sempre di Luhrmann insieme alla pluri-vincitrice dell’Oscar Catherine Martin (“Il grande Gatsby”, “Moulin Rouge!”) – che ricoprirà anche il ruolo di scenografa e costumista del film – Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss. Andrew Mittman sarà il produttore esecutivo.

Le riprese principali di Elvis si svolgeranno nel Queensland, in Australia, con il sostegno del governo del Queensland, Screen Queensland, e del programma Australian Government’s Producer Offset. Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.

Nel cast anche Richard Roxburgh, che vestirà i panni di Vernon Presley, padre di Elvis (ruolo inizialmente affidato a Rufus Sewell), Helen Thomson che sarà invece Gladys Presley, la madre del cantante, in sostituzione di Maggie Gyllenhaal, David Wenham e Dacre Montgomery.