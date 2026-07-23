Amazon trasforma Robocop in serie tv: otto episodi e l'immaginario parzialmente rivisto

Pubblicazione: 23 luglio alle 09:45

Amazon Prime Video ha ufficialmente ordinato una serie televisiva basata su Robocop, il leggendario franchise che ha ridefinito la fantascienza action nel 1987. Otto episodi che riporteranno in vita il poliziotto metà uomo e metà macchina, in un progetto che rappresenta uno dei frutti più attesi dell'acquisizione di MGM da parte di Amazon, completata nel 2022.

Il colosso dello streaming sta sistematicamente sfruttando la profonda libreria di proprietà intellettuali del catalogo MGM, ee culturalmente rilevanti di quell'archivio. Il progetto è stato in sviluppo sin dall'acquisizione, segno che Amazon considera questo franchise una priorità strategica.

La trama ufficiale mantiene l'essenza concettuale dell'originale, ma la aggiorna: un gigantesco conglomerato tecnologico convince la città a inserire un potente robot nelle forze di polizia, un robot nel quale è stata impiantata la coscienza di un amato agente caduto in servizio. La premessa risuona con inquietante attualità in un'epoca dominata dalle big tech, dall'intelligenza artificiale e dai dibattiti sull'etica della sorveglianza.

Una scena di Robocop del 2014, fonte: Prime Video

La vera sorpresa del progetto sta nella squadra creativa. James Wan, il visionario regista dietro franchise come The Conjuring, Saw e Aquaman, figura come produttore esecutivo attraverso la sua Blumhouse Atomic Monster, insieme a Michael Clear e Rob Hackett. Una scelta apparentemente contro-intuitiva: cosa c'entra il maestro dell'horror moderno con un poliziotto cyborg distopico? In realtà, la connessione è più profonda di quanto sembri.

, e di considerare la possibilità di portare questo mondo in televisione come un sogno. La sua analisi del film originale diretto da Paul Verhoeven rivela una comprensione sofisticata del materiale: ciò che Verhoeven creò nel 1987 era decenni avanti rispetto ai suoi tempi, e le sue domande su tecnologia, identità e su chi servano realmente le corporation sono diventate solo più urgenti. Con la visione distintiva di Peter Ocko e l'approccio audace alla narrazione,evidenziandone la rilevanza in questo mondo moderno dominato dalla tecnologia, costruendo però qualcosa di inconfondibilmente nuovo per un pubblico globale.

Il franchise di Robocop vanta una storia complessa e variegata. Tutto iniziò nel 1987 con il film diretto da Paul Verhoeven e interpretato da Peter Weller, che divenne istantaneamente un classico cult grazie alla sua miscela unica di ultra-violenza, satira corporativa e commento sociale. Weller tornò per il sequel nel 1990, mentre Robert Burke prese il testimone per Robocop 3 nel 1993. Nancy Allen interpretò l'agente Anne Lewis in tutti e tre i film, rappresentando l'ancora di umanità per il protagonista trasformato.

Nel 2014 arrivò un reboot cinematografico con Joel Kinnaman nel ruolo principale, un tentativo di rilanciare il franchise che ottenne risultati commerciali modesti e reazioni critiche tiepide. Ma la proprietà intellettuale ha dimostrato una resilienza notevole: nel corso dei decenni sono state prodotte molteplici serie televisive, incluse due animate e due live-action, oltre a videogiochi e fumetti. Ogni iterazione ha cercato di catturare qualcosa della magia originale, con successo variabile.

La serialità televisiva offre spazio narrativo che il formato cinematografico non può garantire. Otto episodi permettono di esplorare con profondità temi complessi, di sviluppare personaggi secondari, di costruire un mondo credibile e stratificato. Se il team creativo saprà sfruttare questa opportunità, la serie potrebbe diventare non solo un successo di nostalgia, ma un commento culturale rilevante sul presente.

Amazon non ha ancora annunciato date di produzione o di rilascio, ma l'ordine ufficiale di otto episodi indica che il progetto è passato dalla fase di sviluppo a quella di pre-produzione concreta. Per i fan del franchise e per chi ama la fantascienza intelligente e provocatoria, l'attesa è ufficialmente iniziata. La domanda non è se Robocop riuscirà a funzionare in formato seriale, ma se questa nuova incarnazione saprà essere tanto visionaria e disturbante quanto l'originale lo fu quasi quarant'anni fa.