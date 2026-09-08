Amnesia, redenzione e battaglie spaziali, nella serie Prime Video dai creatori di Stargate (da non perdere)

Pubblicazione: 08 settembre alle 14:00

Gli ultimi decenni hanno regalato al pubblico un'età dell'oro per le space opera televisive. Da Farscape negli anni Novanta fino ai colossi contemporanei come The Expanse, il genere ha visto un flusso costante di worldbuilding ambizioso e narrazione interstellare. Eppure, tra queste produzioni si nasconde una gemma incredibilmente sottovalutata: Dark Matter, serie Syfy del 2015 su Prime Video che merita decisamente più riconoscimento di quanto ne abbia ricevuto. Mentre Dark Matter potrebbe non godere della stessa reputazione o della fanbase dedicata di altre opere moderne del genere come Firefly, la serie vanta attualmente un impressionante 89% su Rotten Tomatoes. Un dato che dimostra come la critica abbia certamente apprezzato il prodotto, anche se il pubblico mainstream della fantascienza non l'ha ancora completamente scoperto. Per gli appassionati del genere alla ricerca della prossima ossessione seriale, Dark Matter rappresenta uno dei segreti meglio custoditi della televisione.





. L'idea per Dark Matter ha preso forma mentre i due stavano ancora sviluppando storie per Stargate SG-1, Stargate Atlantis e Stargate Universe. Questo pedigree ha immediatamente distinto Dark Matter dalla massa.. Hanno portato tutta questa competenza nel nuovo progetto, ma con la libertà di esplorare personaggi originali e linee narrative fresche al di fuori del canone Stargate. Il risultato è una space opera che eredita la solidità strutturale delle migliori produzioni del genere, aggiungendovi una voce distintiva e autonoma.. Nei momenti iniziali della serie, sei persone si risvegliano dalla stasi senza alcun ricordo di chi siano o di come siano arrivate lì. Questi personaggi, successivamente identificati come Uno, Due, Tre, Quattro, Cinque e Sei, devono ricostruire le proprie identità mentre affrontano incontri pericolosi attraverso la galassia.. La nave stessa diventa un personaggio a pieno titolo, con le capacità e i segreti della Raza che giocano un ruolo cruciale nello svolgimento del mistero. Questa premessa fonde l'esplorazione ad alto rischio e l'intrigo politico tipici della fantascienza più cerebrale con l'intenso dramma personale di un giallo.

Ogni episodio gradualmente rimuove strati di ciò che i membri dell'equipaggio erano prima che le loro memorie venissero cancellate, costringendoli anche a confrontarsi con chi potrebbero scegliere di diventare. Ciò che eleva veramente Dark Matter al di sopra di molti suoi pari è il suo gancio brillante: l'equipaggio della Raza non è composto da nobili esploratori o eroici ribelli, bensì da alcuni dei criminali più pericolosi della galassia. Il colpo di scena? Nessuno di loro lo ricorda al risveglio. Questo conferisce a Dark Matter una complessità emotiva e tematica raramente vista nelle space opera. La premessa dell'amnesia costringe ogni personaggio a confrontarsi con la domanda ultima: siamo definiti dalle nostre azioni passate o dalle scelte che facciamo ora? Due, la leader pragmatica e straordinariamente capace della nave, deve bilanciare la sopravvivenza dell'equipaggio con il desiderio di impedire loro di ricadere negli impulsi più oscuri. Tre, l'esperto di armi dalla testa calda, lotta costantemente tra istinti egoistici e una lealtà appena scoperta.

Quattro, un stoico spadaccino con un passato tragico, affronta decisioni che sfumano il confine tra dovere e moralità. Dark Matter prospera su questa tensione tra chi i personaggi erano e chi vogliono diventare.. Il ritmo dello show mantiene sia il dramma personale che lo spettacolo fantascientifico in movimento con un equilibrio perfetto. La serie non si tira indietro nemmeno rispetto ai capisaldi del genere.. La differenza è che Dark Matter utilizza la sua configurazione guidata dall'amnesia per scavare più a fondo nelle questioni di moralità, destino e identità, conferendole un sapore distintivo.. Nonostante il finale lasciasse diverse questioni irrisolte e promettesse sviluppi futuri intriganti, Syfy decise di non rinnovare lo show. Una decisione che ha privato il pubblico di ulteriori esplorazioni di questo universo ricco e di questi personaggi così ben costruiti. Tuttavia, le tre stagioni disponibili offrono comunque un'esperienza televisiva estremamente gratificante.. Per chiunque ami il genere space opera, recuperare questa serie significa scoprire un tesoro nascosto che regge il confronto con le produzioni più celebrate del settore.