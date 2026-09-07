Terry Gilliam aveva previsto la nostra società già 40 anni fa, in questo capolavoro sci-fi su Prime Video
Analisi del capolavoro di Gilliam del 1985 su Prime Video che ha previsto sorveglianza, burocrazia e ossessione estetica della società moderna con 40 anni di anticipo.
"Il miglior film di fantascienza mai realizzato". Così lo definì Harlan Ellison, e difficilmente si potrebbe contestare questa affermazione. Brazil di Terry Gilliam, disponibile su Prime Video, non è solo un capolavoro visionario del 1985, ma un'opera che continua a risuonare con inquietante attualità nei nostri tempi. Se Franz Kafka fosse nato regista invece che scrittore, probabilmente avrebbe concepito proprio questo film: un incubo kafkiano dove fantascienza, commedia nera, tragedia e noir si fondono in un amalgama unico, mai visto prima sul grande schermo. La produzione del film iniziò profeticamente nel 1984, lo stesso anno del celebre romanzo di George Orwell da cui trae ispirazione, sebbene Gilliam abbia sempre sostenuto di non averlo letto prima di girare la pellicola. Una coincidenza che assume contorni quasi beffardi, considerando quanto entrambe le opere abbiano saputo fotografare le ansie di una società moderna sempre più soffocata dal controllo e dalla massificazione.
Ma Brazil è anche una satira spietata contro la burocrazia e la disumanizzazione dell'individuo, con intuizioni di una lucidità visionaria che appaiono quasi profetiche. La scena della madre di Sam, ossessionata dalla chirurgia estetica e pronta a rimodellare il proprio volto ogni settimana, anticipa di decenni l'attuale mania del ritocco che oggi affligge una percentuale impressionante della popolazione. Come poteva Gilliam, nel 1985, prevedere una società dove l'apparenza sarebbe diventata un'ossessione collettiva, un mercato miliardario, una gabbia psicologica? La storia si dipana attraverso errori burocratici, incontri casuali e la graduale presa di coscienza di Sam, che si ritrova invischiato in una rete di ribelli che combattono il sistema. La sua discesa negli inferi del regime totalitario assume toni danteschi, un viaggio attraverso gli strati più oscuri di una società malata, fino all'incontro con la donna dei suoi sogni, che esiste davvero e non solo nella sua immaginazione.
Gilliam costruisce un universo visivo stratificato, dove ogni inquadratura trabocca di dettagli simbolici e citazioni. Le soluzioni visive sono di una forza travolgente, con sequenze oniriche che si mescolano alla realtà in un continuum dove il confine tra sogno e incubo si dissolve. La complessità narrativa, a tratti caotica e ramshackle, non è un difetto ma una scelta stilistica precisa, che riflette il caos mentale del protagonista e l'assurdità del mondo in cui vive. Il film ricevette nomination agli Oscar per la sceneggiatura originale firmata da Gilliam, Tom Stoppard e Charles McKeown, per le scenografie di Norman Garwood, oltre che per musica, suono e canzone. Riconoscimenti meritati per un'opera che ha ridefinito i confini della fantascienza cinematografica, dimostrando che il genere può essere veicolo di riflessioni filosofiche, critiche sociali pungenti e sperimentazione visiva senza precedenti.