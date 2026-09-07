Ethan Hawke e Uma Thurman su Prime Video, in questo capolavoro sci-fi anni '90 che merita la visione

Pubblicazione: 07 settembre alle 17:00

Gli anni Novanta sono stati un'epoca d'oro per la fantascienza cinematografica. Mentre il pubblico si affollava nelle sale per vedere dinosauri clonati e alieni ostili, un piccolo film con Ethan Hawke e Uma Thurman provava a fare qualcosa di diverso. Gattaca - La porta dell'universo, disponibile su prime Video, uscì nel 1997 con l'ambizione di raccontare un futuro distopico non attraverso esplosioni e inseguimenti spaziali, ma attraverso l'architettura minimalista, la genetica e le implicazioni morali della perfezione biologica programmata. Il risultato fu un capolavoro di fantascienza speculativa che però lasciò molti spettatori freddi, confusi, distanti. Non perché fosse un film sbagliato, ma perché era semplicemente troppo avanti, troppo cerebrale, troppo impegnato a esplorare ogni angolo delle sue idee per preoccuparsi di risultare immediatamente accessibile. La trama di Gattaca ruota attorno a Vincent Freeman, interpretato da Hawke, un uomo nato naturalmente in un mondo dove la manipolazione genetica ha creato una società a due velocità.

Da una parte i "validi", concepiti in laboratorio con il DNA ottimizzato per eliminare malattie e massimizzare talenti. Dall'altra gli "in-validi", nati dall'amore e dal caso, condannati a lavori umili perché il loro codice genetico non è abbastanza perfetto.. Così acquista l'identità genetica di Jerome Morrow, un nuotatore paralizzato interpretato da Jude Law, e si infiltra nella Gattaca Aerospace Corporation.. Quello che rende Gattaca un'opera unica nel panorama fantascientifico è il suo approccio visivo. Niente astronavi scintillanti o metropoli verticali illuminate al neon.che oscillano tra il verde acqua e il grigio. Ogni inquadratura sembra studiata al millimetro, ogni ambiente respira ordine e controllo.. Non c'è nulla di futuristico nel senso tradizionale del termine: le auto sembrano uscite dagli anni Sessanta, i computer sono praticamente assenti, l'abbigliamento è formale e anonimo.. Il cinema di fantascienza moderno ha chiaramente imparato la lezione. Film come Arrival o Her hanno adottato un approccio simile, preferendo l'understatement visivo alla spettacolarizzazione. Ma nel 1997, quando uscì Gattaca, questa scelta fu considerata coraggiosa al limite della follia commerciale.. Vincent incarna la ribellione contro questo principio: un "in-valido" che attraverso determinazione, sacrificio e inganno raggiunge l'impossibile.

Il film prende posizione netta contro l'abilismo, mostrando come una società che classifica gli individui in base al loro corredo genetico non sia tanto diversa da quelle che discriminano per razza o classe sociale. Eppure Gattaca non si accontenta di lanciare un messaggio e andarsene. Esplora ogni piega della sua premessa, ponendo domande scomode. Cosa significa essere umani quando la biologia può essere controllata? La volontà può davvero superare i limiti del corpo? E se sì, a che prezzo. Il rapporto tra Vincent e Jerome diventa una complessa meditazione sull'identità, sul valore del sacrificio, sulla differenza tra quello che siamo e quello che vogliamo essere? Qui però emerge anche il limite principale del film. Nella sua ossessione per le idee, Gattaca perde qualcosa di fondamentale: il calore umano. I personaggi sono spesso veicoli per concetti filosofici più che esseri di carne e sangue. Le loro relazioni, compresa quella romantica tra Vincent e Irene interpretata da Uma Thurman, sembrano costruite più per servire la trama che per rappresentare autentiche connessioni emotive.



