Pubblicazione: 08 settembre alle 14:30

Quando Person of Interest (disponibile su Prime Video) debuttò su CBS nel 2011, molti spettatori lo archiviarono come l'ennesimo procedurale poliziesco. Un caso della settimana, qualche sparatoria, crediti di coda. Eppure, sotto quella patina familiare si nascondeva qualcosa di profondamente diverso: una delle riflessioni più lucide e inquietanti mai proposte dalla televisione generalista su intelligenza artificiale, sorveglianza di massa e responsabilità morale. Oggi, a oltre un decennio di distanza, quella serie creata da Jonathan Nolan e prodotta da J.J. Abrams non solo resiste alla prova del tempo, ma risulta più rilevante che mai. La premessa iniziale sembrava semplice. Harold Finch, miliardario programmatore interpretato da Michael Emerson, costruisce un sistema di intelligenza artificiale chiamato "la Macchina" per prevenire attacchi terroristici analizzando dati di sorveglianza globale. Il governo però considera "irrilevanti" i crimini comuni che il sistema individua.

Finch, rifiutando questa logica, recluta l'ex agente CIA John Reese per salvare vite che lo Stato ha scelto di ignorare. Ogni episodio ruotava attorno a un numero di previdenza sociale: vittima o carnefice, questo dovevano scoprire.. Stagione dopo stagione, la Macchina evolve oltre i controlli originari di Finch, sviluppando capacità che il suo creatore non aveva previsto. Parallelamente emerge Samaritan, un'intelligenza artificiale rivale priva dei vincoli etici della Macchina.. Quello che colpisce oggi è quanto Person of Interest abbia visto lontano., lasciando che fossero gli archi narrativi successivi a esplorarne le conseguenze.. Questa sfumatura risulta straordinariamente pertinente nell'era di ChatGPT, dei modelli linguistici avanzati e dei dibattiti sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale.. Anche la rappresentazione della sorveglianza di massa è invecchiata in modo inquietante. Ciò che nel 2011 poteva sembrare narrativa speculativa oggi appare come documentazione di una realtà già esistente.: tutti temi che Person of Interest trattava quando erano ancora marginali nel dibattito pubblico. La serie li radicava nel sacrificio dei personaggi, assicurandosi che le questioni etiche rimanessero sempre personali, mai astratte.

Person of Interest rappresenta un raro ponte tra la televisione network tradizionale e la fantascienza prestigiosa moderna. Iniziò come un modesto procedurale, espanse costantemente le proprie ambizioni e concluse con un chiaro senso di scopo. La sua capacità di parlare al presente, un decennio dopo la messa in onda, testimonia una visione autoriale che andava ben oltre l'intrattenimento settimanale. Oggi guardiamo dibattiti infuocati sull'etica dell'intelligenza artificiale, sulla raccolta dati da parte delle Big Tech, sui rischi della sorveglianza pervasiva. Person of Interest non solo anticipò questi temi: li mise in scena con personaggi complessi, dilemi morali autentici e una narrazione che non cedeva mai al cinismo facile. La Macchina, con la sua voce sintetica e le sue scelte impossibili, rimane uno dei ritratti più umani dell'intelligenza artificiale mai realizzati per il piccolo schermo.





Rivederla oggi significa confrontarsi con una profezia involontaria. Non perché Jonathan Nolan avesse una sfera di cristallo, ma perché comprese che la tecnologia amplifica sempre le tensioni esistenti nella società:. Ci ha mostrato noi stessi, e abbiamo impiegato un decennio per raggiungere lo specchio.