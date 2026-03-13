Anaconda: il film con Jack Black e Paul Rudd che ha conquistato tutti sta per sbarcare su Netflix (la data è vicina)

Pubblicazione: 13 marzo alle 09:30

Il meta-reboot di Anaconda, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso Natale, sta per approdare sulle piattaforme di streaming. Dal 25 marzo 2026, gli abbonati Netflix potranno finalmente vedere Jack Black e Paul Rudd alle prese con il serpente più iconico del cinema d'azione degli anni Novanta, in una commedia avventurosa che strizza l'occhio al cult del 1997 con Jennifer Lopez e Ice Cube.

La pellicola diretta da Tom Gormican, che ha co-scitto la sceneggiatura insieme a Kevin Etten, ha dimostrato di avere un suo pubblico al botteghino, mancando per soli 2,5 milioni il risultato del film originale, che nel 1997 aveva totalizzato 136,8 milioni con lo stesso identico budget. Un risultato che testimonia come l'appeal del franchise sia rimasto intatto dopo quasi tre decenni.

Per chi non vuole aspettare la data di uscita su Netflix, Anaconda è già disponibile sulle principali piattaforme digitali come Prime Video, dove può essere noleggiato o acquistato a partire da 5,99 dollari. Gli appassionati nostalgici possono inoltre recuperare il film originale del 1997, attualmente disponibile in streaming su STARZ e gratuitamente su Tubi.

Anaconda - Eagle Pictures

La trama del nuovo Anaconda prende una piega inaspettatamente meta. Quattro amici d'infanzia in piena crisi di mezza età decidono di rifare il loro film preferito, proprio l'Anaconda originale, nelle vere foreste pluviali dell'Amazzonia. Quello che doveva essere un progetto cinematografico amatoriale si trasforma rapidamente in un incubo quando il gruppo si trova faccia a faccia con un anaconda gigante e assassino. L'idea di mescolare realtà e finzione cinematografica permette al film di giocare con i confini tra omaggio, parodia e azione pura.

Il cast riunisce alcuni dei volti più amati della commedia hollywoodiana., che era tra i protagonisti del film originale. A completare il cerchio nostalgico, Jennifer Lopez fa un cameo nel ruolo di se stessa, strizzando l'occhio ai fan della prima ora che la ricordano alle prese con il serpente killer quasi trent'anni fa.

La risposta della critica è stata tiepida. Con un punteggio del 48 percento su Rotten Tomatoes, i recensori professionisti hanno sottolineato come il concept avesse le potenzialità per diventare una commedia d'azione scatenata, ma che il risultato finale fatica a gestire i suoi molteplici toni contrastanti. L'approccio meta, l'azione avventurosa e la commedia slapstick sembrano non fondersi del tutto in un insieme coerente.

Il pubblico, tuttavia, ha raccontato una storia diversa. Con un punteggio del 75 percento sempre su Rotten Tomatoes, gli spettatori hanno abbracciato questo meta-reboot trovandolo un'avventura divertente e godibile. Il merito va principalmente al carisma travolgente del trio Black-Rudd-Zahn, che trasforma il film in una meta-commedia deliziosamente assurda e consapevolmente ironica. La loro chimica sullo schermo e la capacità di prendersi poco sul serio hanno convinto chi cercava intrattenimento leggero senza pretese intellettuali.

L'arrivo su Netflix verso fine marzo potrebbe dare al film una seconda vita. Le piattaforme di streaming hanno dimostrato più volte di poter trasformare successi modesti al cinema in fenomeni virali domestici. Con Anaconda ancora in programmazione in alcune sale selezionate, non è da escludere che l'attenzione rinnovata generata dall'uscita streaming possa spingere il film oltre il traguardo dei 136,8 milioni del predecessore, stabilendo un nuovo record per il franchise.