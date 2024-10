Andrew Garfield sulle condizioni per tornare a interpretare Spider-Man: "Serve un'idea eccezionale"

Pubblicazione: 21 ottobre alle 12:30

La presenza di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home è stata particolarmente apprezzata dai fan, considerando soprattutto il fatto che l'attore non ha mai avuto la possibilità di concludere la sua trilogia. E ora che esiste il multiverso nel mondo Marvel un ritorno di Garfield sembra sempre più possibile e probabile.

A tal proposito l'attore, durante un'intervista, ha svelato a quali condizioni tornerebbe a interpretare il supereroe:

Credo che ciò che servirebbe sia un'idea eccezionale. Qualcosa di sorprendente, strano e divertente, gioioso. Deve valerne la pena. Abbiamo passato dei momenti così belli con l'ultimo che ti viene da dire: "Okay. Lasciamolo così. È stato fantastico. Ha funzionato. È stato un rischio e ha funzionato davvero, davvero bene".

Sono così felice che abbiano avuto il coraggio di farlo [riunire i tre Spider-Man in No Way Home]. È stata un'idea fantastica. Io non avrei mai avuto quella lungimiranza. Quindi sono davvero orgoglioso e felice di poter far parte di tutto questo. Ma se si riuscisse a ideare e concepire qualcosa che aggiunga valore al canone di quel personaggio, allora assolutamente sì.

Ha poi aggiunto:

Ancora non c'è nulla di certo, ma considerando che sia Garfield che i fan sembrano desiderare un suo ritorno, non ci resta che aspettare.