Spider-Man: Andrew Garfield finge di non sapere nulla di un suo possibile ritorno durante un'intervista

Dopo aver recitato nel 2012 e nel 2014 in The Amazing Spiderman, Andrew Garfield è tornato a interpretare i panni del supereroe in Spider-Man: No Way Home. Ed essendo ormai stato sdoganato il multiverso i fan si chiedono se rivedremo Garfield riprendere il suo vecchio ruolo.

L'attore però, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha svicolato la domanda, evitando di dare una risposta diretta e fingendo di non saperne nulla.

Qui sotto trovate una clip dell'intervista:

Nella clip si vede Garfield scherzare con il conduttore, dicendo cose come "se fossi nella tua posizione anche io farei le stesse domande", o ancora "anche io nella tua posizione penserei che, dato che Andrew è sempre pieno di idee, sicuramente le ha condivise con la Disney". In sostanza Garfield, però, non ha risposto alle domande!