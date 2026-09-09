Angela Caloisi sfila col pancione a Venezia 83, l’abito scatena le critiche: la sua replica è sorprendente

Pubblicazione: 09 settembre alle 19:28

Doveva essere semplicemente una serata da ricordare, con il pancione mostrato con orgoglio sul red carpet di Venezia 83 e il marito Paolo Crivellin accanto. Ma per Angela Caloisi, l'apparizione alla Mostra del Cinema si è trasformata rapidamente in qualcosa di molto diverso. A finire al centro dell'attenzione è stato infatti l'abito scelto dall'ex protagonista di Uomini e Donne, sommersa sui social da commenti e critiche ai quali alla fine ha deciso di rispondere in prima persona.

, aldella sua prima gravidanza, si è presentata al Lidocon, pensato per seguire le nuove forme del corpo e mettere in primo piano il pancione. A catturare ancora di più gli sguardi era però la parte superiore, caratterizzata dae da una costruzione che lasciava scoperta una parte del décolleté. Un look decisamente diverso rispetto alle mise più classiche viste sule che, inevitabilmente, non è passato inosservato.

Le fotografie hanno iniziato rapidamente a circolare sui social e insieme ai complimenti sono arrivati numerosi giudizi negativi. Alcuni utenti hanno criticato semplicemente la scelta stilistica, considerandola poco adatta al tappeto rosso, mentre altri si sono spinti molto oltre, prendendo di mira Angela anche per aver scelto un abito così audace durante la gravidanza. Tra i commenti comparsi sotto le immagini c'è chi ha definito il vestito “completamente fuori luogo”, mentre qualcun altro ha utilizzato espressioni decisamente più pesanti. Una discussione che si è rapidamente allargata oltre il semplice gusto personale, coinvolgendo anche il modo in cui una futura mamma dovrebbe o non dovrebbe mostrare il proprio corpo.

Ma in tutto questo, Angela Caloisi non ha reagito attaccando chi l'aveva criticata, ed anzi al contrario ha risposto direttamente sui social, ammettendo che vedendosi successivamente nelle fotografie e nei filmati il risultato appariva differente rispetto a quello percepito dal vivo. “Dalle foto e dai video in effetti risultava più di quello che era dal vivo”, ha spiegato Angela, riconoscendo poi che il vestito “forse non era adatto alle mie nuove forme”.

L'ex corteggiatrice non ha nascosto neppure le difficoltà incontrate negli ultimi mesi nel trovare abiti con. La gravidanza ha inevitabilmente cambiato il suo corpo eche gestire queste trasformazioni dal punto di vista dell'abbigliamento è stato tutt'altro che semplice. “Quest'anno sono state difficilissime da gestire”, ha, prima di chiudere la questione senza alimentare ulteriormente la polemica: “È andata così, non fa nulla”.

Una risposta molto più leggera rispetto alla durezza di alcuni dei commenti ricevuti e che ha spostato nuovamente l'attenzione sul vero motivo per cui questo momento è così particolare per Angela e Paolo. I due stanno infatti aspettando il loro primo figlio, un maschietto. Una gravidanza fortemente desiderata e arrivata dopo un percorso sentimentale iniziato ormai molti anni fa davanti alle telecamere di Canale 5. Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono conosciuti nel 2018 a Uomini e Donne. Lui sedeva sul trono, lei era arrivata nel programma come corteggiatrice e, al termine del percorso, fu proprio Angela la sua scelta.

Una delle storie nate nel dating show di Maria De Filippi che, a differenza di molte altre, è riuscita a continuare anche lontano dalle telecamere. Negli anni la coppia ha costruito il proprio rapporto mantenendo relativamente lontani dai social alcuni degli aspetti più privati della propria vita, fino alla decisione di sposarsi nell'estate del 2025. Già prima delle nozze avevano parlato apertamente del desiderio di diventare genitori. Ospiti di Verissimo, Angela e Paolo avevano spiegato di sentirsi pronti ad affrontare insieme quel nuovo capitolo della loro vita, senza però voler trasformare la ricerca di un figlio in qualcosa da programmare rigidamente, ma poi, nella primavera del 2026, è arrivata la notizia che aspettavano.

hanno annunciato la gravidanza attraverso un video pubblicato sui social nel quale hanno raccolto alcuni dei momenti più intimi dei mesi precedenti:, fino alle reazioni delle persone più vicine alla coppia.: sarà un maschietto. Ed è proprio con il pancione ormai impossibile da nascondere cheha scelto per l'occasione un look decisamente più classico, con completo scuro doppiopetto, camicia chiara e cravatta, lasciando inevitabilmente alla moglie tutta l'attenzione dei fotografi.

Un red carpet che in questa edizione ha già dimostrato quanto basti un singolo abito per accendere la discussione. Da Irina Shayk, che ha riportato sotto i flash un Dolce&Gabbana d'archivio già indossato da Gisele Bündchen nel 2003, a Clara con il Trussardi del 1996, fino al rosso di Penélope Cruz e al bordeaux scelto da Rocío Muñoz Morales, Venezia 83 si sta trasformando sera dopo sera anche in una grande passerella.