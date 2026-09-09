Clara sorprende a Venezia 83 con un abito che sembra fatto per lei, ma nasconde un dettaglio di 30 anni

Pubblicazione: 09 settembre alle 17:29

A Venezia 83 non sono soltanto gli abiti appena usciti dagli atelier a contendersi l'attenzione dei fotografi. A volte basta riaprire un archivio e tornare indietro di trent'anni. È esattamente quello che ha fatto Clara Soccini, arrivata al Lido con un look che a prima vista potrebbe sembrare pensato appositamente per lei, ma che in realtà nasconde una storia iniziata nel 1996. La cantante e attrice ha scelto infatti un abito d'archivio Trussardi, recuperato dalle collezioni storiche della maison e selezionato per lei dallo stylist Francesco Vavallo.

Un vestito che ha quindi esattamente trent'anni, ma che sulè apparso sorprendentemente contemporaneo.era arrivata aper partecipare alla terza edizione di, dove ha ricevuto un riconoscimento per il percorso che negli ultimi anni l'ha portata a muoversi tra musica e recitazione. Un'evoluzione iniziata davanti al grande pubblico con, dove ha interpretato, e proseguita con la carriera musicale e l'affermazione sul palco di Sanremo.

Ma per un'occasione simile, Clara ha deciso di non affidarsi a una creazione realizzata nel 2026. Il suo vestito arriva direttamente dalla collezione Trussardi del 1996 ed è interamente giocato sul nero, con una lunga silhouette a sirena e una costruzione capace di seguire le forme fino ai piedi. È soprattutto la parte superiore a rendere il look impossibile da ignorare. L'abito presenta infatti uno scollo a V estremamente profondo, che arriva quasi al punto vita, mentre la linea halter lascia scoperte spalle e schiena.

A cambiare completamente il carattere del vestito sono poi le piume nere concentrate intorno al collo e al décolleté, che aggiungono volume e movimento alla pelle scura. Ed è probabilmente proprio qui che si nasconde l'aspetto più curioso dell'intero look. Nonostante sia stato disegnato tre decenni fa, l'abito potrebbe tranquillamente essere scambiato per una delle creazioni contemporanee che in questi giorni stanno sfilando sul red carpet della Mostra. Pelle, silhouette aderente, schiena scoperta e dettagli scenografici sembrano parlare perfettamente il linguaggio della moda di oggi.

Clara ha evitato inoltre di sovraccaricare ulteriormente l'outfit,. La cantante ha indossato creazioni Damiani in oro bianco e diamanti, tra cui gli orecchini pendenti e l'anello della collezione Notte di San Lorenzo, insieme a pezzi della linea Belle Époque Reel. Ancheè stato costruito per lasciare tutto lo spazio possibile all'abito. I capelli sono stati raccolti in uno chignon molto tirato con riga centrale, mentre sugli occhi Clara ha scelto uno smokey eye scuro, accompagnato da labbra nude.

Una soluzione che riprende l'anima più rock del vestito senza sottrargli la scena. Il ritorno a Venezia ha anche un sapore particolare per Clara. Nel 2024 era stata tra le protagoniste della cerimonia d'apertura della Mostra, dove si era esibita in Sala Grande scegliendo per l'occasione un Giorgio Armani Privé rosa, decisamente più romantico e principesco. Due anni dopo l'immagine è praticamente capovolta: niente colori pastello e grandi volumi, ma pelle nera, piume e un capo d'archivio.

E forse il dettaglio più sorprendente resta proprio la sua età. Nel 1996 Clara non era ancora nata: la cantante è del 1999. Ma nonostante questo, trent'anni dopo la sua creazione, quell'abito Trussardi sembra essere arrivato sul red carpet di Venezia 83 aspettando semplicemente il momento giusto per tornare sotto i flash. Un'altra scelta destinata a farsi notare in un'edizione della Mostra che sta trasformando il red carpet in una vera passerella.