Durante un’intervista con ExtraTV , grande amico e collega di Boseman, ha ammesso di non aver avuto ancora il coraggio di guardare

Sono passate poche settimane dall’uscita su Netflix del film basato sulla nota opera teatrale di August Wilson che rappresenta l’ultimo ruolo di Chadwick Boseman, scomparso prematuramente a causa di un cancro.

Mackie aveva interpretato un ruolo nella versione di Broadway, perciò è ancora più legato all’opera, ma lo è sopratutto alla luce del rapporto d’amicizia che lo legava a Chadwick Boseman:

Non l’ho visto ancora. Ho molto a cuore Ma Rainey’s Black Bottom visto il mio passato, e visto il mio rapporto con Chad non sono ancora riuscito, emotivamente, a sentirmi in grado di mettermi a sedere e accogliere quell’esperienza. Ora come ora non riuscirei a guardarlo per il suo valore artistico e per le interpretazioni dei protagonisti. Sarebbe troppo difficile emotivamente farne i conti.