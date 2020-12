Quando il prequel diarriverà in sala nel 2023, George Miller avrà 78 anni, ma, a quanto pare, c’è un regista della vecchia guardia che potrebbe batterlo in materia di età e sequel celebri, ovverocon Arma Letale 5.

Forse ricorderete che, a gennaio del 2020, prima che il mondo andasse sostanzialmente a rotoli, tutto sembrava pronto a partire. Il produttore Dan Lin spiegava a proposito di Arma Letale 5:

Stiamo cercando di fare l’ultimo film di Arma Letale. Richard Donner tornerà, e anche il cast originale, sarà fantastico. La stessa storia è qualcosa di molto personale per lui. Mel Gibson e Danny Glover sono pronti a fare il film, quindi si tratta solo di avere lo script.

Ebbene, in una nuova intervista rilasciata di recente al Telegraph da Richard Donner, il regista, classe 1930, ha confermato che il film si farà, sarà l’ultimo della saga e sarà diretto proprio da lui.

Sarà l’ultimo. Per me è sia un privilegio che un dovere scrivere la parola fine su questa saga. Devo dire che è una prospettiva interessante. Sarà l’ultimo, ve lo prometto.

Per Richard Donner si tratta di un periodo alquanto fitto in merito a impegni per sequel di saghe illustri. Qualche settimana fa, il regista ha difatti avuto un meeting con il creatore della serie tv The Goldbergs, Adam F. Goldberg, per parlare del capitolo 2 de I Goonies (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

La serie di Arma Letale, che ha visto Mel Gibson e Danny Glover come protagonisti assoluti (con l’aggiunta di Joe Pesci come comprimario illustre) ha esordito in sala nel 1987. L’ultimo capitolo, Arma Letale 4, è uscito al cinema nel 1998. Complessivamente, i quattro lungometraggi del franchise, hanno incassato 955 milioni di dollari (dato non aggiornato all’inflazione).

