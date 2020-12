Lo stesso Zack Snyder ha annunciato via social che le riprese del prequel di(nuovo film firmato Netflix) sono ufficialmente terminate.

Le riprese erano iniziate a metà ottobre. Il lungometraggio è diretto e interpretato da Matthias Schweighöefer.

Nel cast del progetto, oltre a Schweighöefer (il cui personaggio apparirà anche nel film di Snyder) troviamo anche Nathalie Emmanuel (Il Trono di Spade), Ruby O’Fee, Stuart Martin e Guztavo Khanage.

Trovate il post di Snyder qua sotto:

That’s a wrap on Army of the Dead: The Prequel. Thanks to all the cast & crew and Netflix #armyofthedead #aotd pic.twitter.com/GvwAKVyjse — Zack Snyder (@ZackSnyder) December 22, 2020

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, Army of the Dead è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Il prequel è stato diretto da Matthias Schweighöefer.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Zack Snyder/Twitter