Jennifer Lopez nel film su Netflix sull'AI che ne rappresenta l'essenza: tutta forma e niente sostanza

Pubblicazione: 25 giugno alle 15:30

Atlas, il film Netflix con Jennifer Lopez su Netflix, è ambientato in un futuro tecnologicamente avanzato. Prende il nome dalla sua protagonista, Atlas Shepherd, interpretata da Jennifer Lopez. Da bambina, Atlas ha assistito alla ribellione di Harlan, uno dei robot dotati di intelligenza artificiale creati dalla madre geniale, la scienziata interpretata da Lana Parrilla. Harlan non si è semplicemente liberato dalla programmazione: ha violato i sistemi AI di tutto il mondo, disabilitando i protocolli che impedivano ai robot di fare del male agli esseri umani. Milioni di morti, la madre di Atlas la prima tra tutti. Quando l'umanità ha iniziato a vincere la guerra, il primo terrorista artificiale della storia è fuggito nello spazio.



Quasi trent'anni dopo, Atlas è diventata un'analista brillante ma instabile, ossessionata dall'idea di trovare Harlan. Quando finalmente una pista rivela il suo nascondiglio, si impone sulla missione per catturarlo, guidata dal colonnello Elias Banks, interpretato da Sterling K. Brown, le cui convinzioni sull'intelligenza artificiale sono radicalmente diverse. Lui e il suo plotone hanno abbracciato la tecnologia del collegamento neurale sviluppata dalla madre di Atlas, sincronizzandosi ciascuno con un'armatura potenziata dall'AI. L'unione risultante, secondo la loro filosofia, li rende superiori all'avversario. Scegliere se fidarsi o meno di Smith, il programma della sua tuta interpretato vocalmente da Gregory James Cohan, potrebbe determinare se Atlas vivrà o morirà.



Atlas è, nella maggior parte dei casi, un film d'azione fantascientifico accettabile. Ha alcuni evidenti problemi di sceneggiatura, in particolare l'incapacità di stare un passo avanti allo spettatore, e il supercattivo di Simu Liu è terribilmente blando. Ma gli effetti visivi coesi danno vita a questo mondo futuristico e ai suoi combattimenti spettacolari, e Lopez si è presentata pronta ad ancorare questo duetto con un robot. In un altro mondo, la sua unica vera colpa sarebbe essere semplicemente okay.

Il problema emerge quando ci si concentra sul ritmo. Atlas è decisamente guidato dalla trama e si muove attraverso le scene come se fosse impaziente di arrivare al capitolo successivo. La cosa più interessante di qualsiasi momento dato è ciò che sta accadendo, a volte per quello che rivela su Atlas. Questo ovviamente mette molta pressione sulla trama affinché sia interessante, ma tradisce anche la completa mancanza di curiosità del film. C'è una ricchezza di potenziale sotto la superficie di questa storia che i registi semplicemente non si curano di esplorare.



Quello che il film non mostra è perché Atlas, cresciuta circondata dai robot finché uno non ha ucciso sua madre, sia a suo agio con questo livello di tecnologia. Ha superato il suo trauma? No. Infatti, il suo arco narrativo si basa sulla sua incapacità di fidarsi dell'AI. Quindi cosa dice questo di lei? Le piace avere il dominio sulla tecnologia in casa propria? La sua infanzia l'ha resa più brava a connettersi con le macchine che con le persone, anche se le detesta?



Viviamo in un'epoca in cui il dibattito sull'intelligenza artificiale domina l'agenda culturale (riguarda anche il mondo del cinema) e tecnologica. Le posizioni ottimistiche e agnostiche sull'AI sono solitamente basate sull'impegnarsi con il suo potenziale di distruzione del mondo come ipotetico. Che possano prevalere quando questa è una realtà dimostrabile è una posizione piuttosto significativa da prendere. Atlas aveva l'opportunità di dire qualcosa di rilevante, di porre domande scomode, di esplorare le implicazioni morali della dipendenza tecnologica.

Invece sceglie la strada più semplice: un'azione spettacolare, effetti visivi competenti, una star impegnata. Tutti ingredienti di un film che funziona, ma che insieme producono qualcosa di stranamente vuoto. Come un'intelligenza artificiale che simula un film senza comprenderne veramente l'essenza, Atlas è un prodotto algoritmico travestito da opera d'intrattenimento. E forse, involontariamente, questa è la sua critica più acuta all'AI: la capacità di replicare la forma senza catturare mai la sostanza.