Un truffatore diventa prof per incastrare un narcos, nella serie su Netflix che mixa commedia e thriller

Pubblicazione: 26 giugno alle 15:30

Netflix continua a espandere il suo catalogo di commedie europee, e questa volta arriva dalla Francia un prodotto che mescola generi con una certa disinvoltura. Bocciato, titolo originale Recalé, è una serie che prende gli elementi della commedia scolastica e li incrocia con il thriller poliziesco, creando una combinazione che sulla carta potrebbe sembrare azzardata ma che, almeno nelle premesse, mostra un certo potenziale.



La trama si concentra su Eddy Santozzio, interpretato da Alexandre Kominek, un truffatore di piccolo calibro con un talento particolare: è un genio della matematica. La sua abilità con i numeri gli permette di calcolare mentalmente operazioni complesse in pochi secondi, una skill che usa per i suoi loschi affari nel sottobosco criminale di Lille. La sua vita da piccolo criminale prende una piega inaspettata quando viene arrestato durante un blitz della polizia.



È qui che entra in scena Lucie, detective locale interpretata da Laurence Arné, che conosce benissimo il curriculum criminale di Eddy. Ma invece di sbatterlo in galera, gli propone un accordo che difficilmente può rifiutare: infiltrarsi come insegnante di matematica al liceo Charles Baudelaire per identificare il figlio di un pericoloso trafficante russo di armi e droga. La minaccia velata di Lucie è chiara e spietata: se rifiuta, farà circolare voci sul suo conto che renderebbero la vita in prigione un inferno. Eddy accetta, ma con un bagaglio emotivo pesante.

Il ritorno tra i banchi di scuola rappresenta per il protagonista un trauma personale. Le sue esperienze da studente furono segnate dal bullismo, un passato che preferisce dimenticare. Eppure si ritrova catapultato proprio nell'ambiente che più lo terrorizza, questa volta dall'altra parte della cattedra, con il nome finto di Edouard Martin. La situazione si complica ulteriormente quando scopre che la preside dell'istituto è Tiphaine, interpretata da Leslie Medina, la sua ex ragazza dei tempi del liceo. La loro storia si era conclusa malamente dopo che Eddy era stato beccato a scassinare la cassaforte del padre di lei, un insegnante, per rubare le risposte degli esami e rivenderle ai compagni.



François Uzan, il creatore della serie, costruisce la narrazione evitando i lunghi monologhi espositivi tipici di molte serie comedy. Le informazioni sui personaggi e sulla situazione emergono in modo organico attraverso i dialoghi e le interazioni. Questo approccio mantiene un ritmo sostenuto e permette alla storia di svilupparsi senza appesantimenti.



Dal punto di vista tematico, Bocciato sembra voler dire qualcosa sul sistema educativo pubblico francese, mostrandone le contraddizioni attraverso gli occhi di qualcuno che non ha alcun rispetto per le convenzioni. Eddy è un outsider per definizione, e la sua prospettiva disincantata mette in luce le assurdità burocratiche, la mancanza di risorse (dal riferimento alle matite alla fotocopiatrice perennemente rotta), e il cinismo di chi lavora nel sistema da troppo tempo.

La regia e la scrittura dimostrano una certa consapevolezza nell'evitare le trappole del genere. Non c'è un eccesso di sentimentalismo né la pretesa di risolvere i problemi sistemici dell'educazione con facili moralismi. La scuola viene presentata per quello che è: un ambiente caotico, sotto-finanziato, popolato da individui con visioni contrastanti su come educare le nuove generazioni, dove la burocrazia spesso ha la meglio sul buon senso.



Bocciato rappresenta un tentativo riuscito di dare nuova linfa al genere della commedia scolastica, inserendo un elemento di tensione narrativa che va oltre le solite vicende tra studenti e professori. La Francia continua a dimostrare una certa capacità nel produrre contenuti seriali che sanno mescolare toni diversi senza perdere coerenza, e questa serie si inserisce in quel filone che sa essere leggero senza essere superficiale, divertente senza essere stupido.