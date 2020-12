Atto di forza, il cult diinterpretato da Arnold Schwarzenegger, ha da poco festeggiato i trent’anni d’età. Ed è stato a margine di questo importante traguardo, nonché della release americana della versione home video in 4K, che Cinemablend ha intervistato, interprete, o forse sarebbe meglio dire “ospite” di Kuato nella pellicola.

L’attore ha parlato di ansia, insonnia e interminabili sessioni di make up prostetico:

Il primo giorno ho trascorso nove ore sulla sedia in sala trucco. E la notte prima non avevo chiuso occhio perché ero davvero ansioso per questa cosa, e tutta l’esperienza. Ebbe così inizio una settimana all’insegna dell’assenza di sonno totale. Era finita. Il sonno era finito per me [per colpa del make-up, ndr.]. E ho cominciato a chiedermi se ce l’avrei fatta perché mi sono ritrovato in una situazione di effettiva privazione del sonno. Poi però siamo riusciti a capire come accorciare i tempi, delle operazioni che rendevano effettivamente più breve il processo di applicazione del trucco. Si trattava di caire bene come adattare il collo a quel grosso apparato. Ma c’è voluto un po’ di tempo, diciamo così. E si trattava di gente davvero abile, da Rob Bottin a tutte le persone che avevano a che fare con la cosa. Lui ha fatto davvero un sacco di cose, abbiamo lavorato molto insieme ed è un amico. È un uomo dal talento incredibile.