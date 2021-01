Nel corso di un’intervista al WTF podcast di Marc Maron,è tornata a parlare die degli altri sequel di James Cameron.

L’attrice non ha svelato molti dettagli, ma ha precisato di aver girato i primi due sequel nel “lontano” 2018:

Ho perso il conto di quanti sequel stessimo girando allo stesso tempo. Ne ho girati due in contemporanea, uno dopo l’altro con lui. Tutto il mio lavoro si è svolto nel 2018… è stata un’esperienza straordinaria. Entri in questo enorme hangar e tutto diventa possibile. Oggi vuoi volare? Voi combattere con delle lance sott’acqua? Certo, lo faremo. È stato splendido per me far parte di una macchina così ben oliata, con così tanti artisti e tecnici fantastici.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

