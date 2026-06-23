Avatar: Fuoco e Cenere arriva finalmente in streaming su Disney+: ecco quando potrai rivederlo

Pubblicazione: 23 giugno alle 11:39

Per due film James Cameron ha fatto di Pandora un luogo da sogno. Prima le foreste luminose, poi gli oceani sconfinati abitati dal popolo dell’acqua: ogni capitolo di Avatar ha portato il pubblico in un mondo sempre più spettacolare, costruito per far venire voglia di attraversarlo. Con Avatar: Fuoco e Cenere, però, il regista cambia completamente prospettiva. Pandora resta meravigliosa, ma diventa anche più ostile, più cupa e più difficile da abitare.

Una scena di Avatar - Fuoco e Cenere (fonte: 20th Century Studios)

, permettendo di recuperare a casa il film che ha riportato Jake Sully, Neytiri e i loro figli al centro di una nuova guerra. Ma questa volta il nemico non arriva soltanto dalla Terra o dalla RDA, la gigantesca corporazione umana che vuole rubare le risorse del pianeta., dimostrando che Pandora non è mai stata un mondo semplice da dividere tra buoni e cattivi.

Dopo gli eventi de La via dell’acqua, Jake e Neytiri vivono ancora con i Metkayina insieme ai figli Lo’ak, Tuk e Kiri. La morte di Neteyam, però, continua a gravare sulla famiglia come una ferita che nessuno riesce davvero a chiudere. Jake prova a proteggere chi gli è rimasto, mentre Neytiri resta intrappolata in un dolore che si trasforma sempre più spesso in rabbia. È proprio questa tensione a rendere Fuoco e Cenere più duro dei precedenti: prima ancora di affrontare una nuova minaccia, i Sully devono capire come restare uniti.

Il film introduce poi il Popolo della Cenere, il clan Mangkwan, una tribù Na’vi che vive nelle regioni vulcaniche di Pandora e che porta nella saga un’immagine completamente diversa rispetto a quella incontrata finora.. Sono sopravvissuti a una devastazione che attribuiscono proprio alla loro divinità e che li ha resi diffidenti, violenti e pronti a reagire contro chiunque rappresenti un ostacolo.

A guidarli c’è Varang, interpretata da Oona Chaplin. Il suo arrivo è una delle ragioni per cui il terzo film ha incuriosito così tanto il pubblico: per la prima volta Avatar mette davvero in discussione l’idea che tutti i Na’vi condividano lo stesso rapporto con la natura, con Eywa e con la guerra. Varang non è soltanto una nuova antagonista, ma il simbolo di un mondo che ha perso la propria innocenza e che non crede più che la spiritualità possa bastare a salvare chi è stato abbandonato.

Una scena di Avatar - Fuoco e Cenere (fonte: 20th Century Studios)

È qui che il titolo acquista senso. Il fuoco è la rabbia, la violenza e il desiderio di distruggere ciò che ha causato dolore. La cenere è quello che rimane dopo, quando non esiste più la possibilità di tornare indietro e bisogna capire come sopravvivere alle conseguenze delle proprie scelte. Cameron usa questi due elementi per raccontare una storia in cui il lutto della famiglia Sully e la furia del Popolo della Cenere finiscono per riflettersi l’uno nell’altra.

Anche Pandora cambia volto. Le immagini marine de La via dell’acqua lasciano spazio a paesaggi vulcanici, cieli sporchi di fumo e territori segnati dalla lava. Non è un semplice cambio di scenografia: il nuovo ambiente racconta la condizione dei personaggi, costretti a muoversi in un luogo dove tutto sembra più instabile e dove perfino la natura, fino a quel momento simbolo di equilibrio, appare ferita.

Il cast riunisce ancora una volta Sam Worthington e Zoe Saldana nei ruoli di Jake e Neytiri, insieme a Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Filip Geljo. Tornano quindi i volti che hanno accompagnato il pubblico nei primi due film, mentre Oona Chaplin, David Thewlis e Jemaine Clement ampliano un universo che Cameron continua a rendere sempre più vasto.

Avatar: Fuoco e Cenere è stato amato soprattutto per la sua potenza visiva e per la capacità di mostrare un lato inedito di Pandora. Allo stesso tempo, alcuni spettatori hanno trovato il film troppo lungo e meno compatto di quanto sperassero, soprattutto perché Cameron continua a privilegiare l’esperienza immersiva e il respiro epico rispetto a una narrazione più asciutta. È un limite che divide, ma è anche parte del motivo per cui la saga continua a essere così riconoscibile: ogni capitolo vuole essere prima di tutto un mondo in cui entrare, non soltanto una storia da seguire.

Per chi lo aveva perso al cinema e non vuole acquistare la steelbook da collezione, l’arrivo su Disney+ è quindi l’occasione per vedere il capitolo che porta Avatar verso una direzione più oscura e meno rassicurante. Per chi invece lo ha già visto, può essere il momento giusto per tornare su Pandora e osservare con più attenzione i dettagli di un film che, dietro la spettacolarità delle immagini, racconta soprattutto una famiglia che prova a sopravvivere a ciò che ha perso.