Un utente di Reddit ha diffuso sul social una pagina che ci mostra dei concept art di una scena eliminata dal kolossal cinefumettistico

Il concept proviene dall’artbook “Avengers: Endgame – The Art Of The Movie” e ci mostra un paio di concept firmati da Ryan Meinerding di una scena in cui vediamo Giant-Man intento a lanciare Hulk, che a sua volta vuole lanciare Spider-Man durante la concitata battaglia finale contro Thanos.

Potete vedere il concept/storyboard qua sotto:

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Del cast fanno parte n Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan e Chadwick Boseman.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

I lungometraggi dell’Universo Cinematografico della Marvel sono disponibili in streaming su Disney+.

Cosa ne pensate di questi concept art di Endgame? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: Reddit, ScreenRant.com