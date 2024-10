Avetrana ha un nuovo titolo: via libera all'uscita della serie dal 30 ottobre su Disney+

Pubblicazione: 29 ottobre alle 10:50

È ufficiale: Avetrana - Qui non è Hollywood potrà uscire su Disney+, ma avrà un nuovo titolo.

In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto, e in attesa dell'udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney hanno deciso di chiamare la serie semplicemente: uscirà quindi in streaming con tutti e 4 gli episodi domani 30 ottobre.

L'intera questione nasce dall'azione del sindaco Antonio Iazzi che, convinto che la risonanza mediatica avrebbe danneggiato l'immagine della cittadina pugliese, ha presentato un ricorso d'urgenza chiedendo "la sospensione immediata della messa in onda e la visione preliminare della serie per appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".

Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la serie ha finora avuto un'accoglienza generalmente positiva da parte della critica.

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, la serie è prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia ed è basata sul libro "Sarah la ragazza di Avetrana", scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri.

Nel cast di Qui non è Hollywood ci sono Vanessa Scalera, nel ruolo di Cosima Misseri, Paolo De Vita in quello di Michele Misseri, Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, Imma Villa in quelli di Concetta Serrano, Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi; Anna Ferzetti è invece la giornalista Daniela, Giancarlo Commare è Ivano e Antonio Gerardi interpreta il Maresciallo Persichella.