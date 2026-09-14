Ballando con le Stelle 2026, cast completo: Ornella Muti è la sorpresa più attesa di Milly Carlucci. Chi sarà il suo maestro nella gara?

Pubblicazione: 14 settembre alle 12:59

Milly Carlucci ha aspettato fino all'ultimo per calare quello che può essere considerato il suo asso nella manica. Ornella Muti è infatti la tredicesima concorrente di Ballando con le Stelle 2026, una presenza destinata inevitabilmente ad attirare l'attenzione ben oltre il pubblico abituale del talent di Rai 1. L'attrice romana, all'anagrafe Francesca Romana Rivelli, è una vera icona del cinema italiano. Una carriera iniziata giovanissima e sviluppata attraverso film che hanno caratterizzato soprattutto gli anni Settanta e Ottanta, lavorando con registi importanti e condividendo il set con alcuni dei protagonisti assoluti della commedia italiana.

Il suo arrivo a Ballando rappresenta quindi qualcosa di più di una semplice partecipazione televisiva: è l'ingresso in gara di una diva del cinema che, dopo una carriera lunghissima, accetta di mostrarsi in una veste completamente diversa. C'è però ancora un piccolo mistero., rendendo la sua coppia l'ultimo tassello ancora da completare.

Il cast costruito da Milly Carlucci punta sulla varietà e mette insieme mondi molto differenti: Alessandro Matri arriva dal calcio. Ex attaccante di Juventus, Milan e Nazionale, oggi è opinionista sportivo. A metterlo alla prova sulla pista sarà Giada Lini, professionista storica del programma. Matri è anche il compagno di Federica Nargi, già concorrente di Ballando nel 2024. Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, affronta invece la danza come una sfida personale. Ha già maturato esperienza nel mondo della radio e della televisione e sarà affiancata da Nikita Perotti, vincitore dell'edizione 2025 insieme ad Andrea Delogu.

Un altro personaggio che porta con sé una forte esposizione mediatica è Noemi Bocchi, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la relazione con Francesco Totti. Il programma potrebbe rappresentare per lei l'occasione per uscire definitivamente dal ruolo di personaggio raccontato soprattutto attraverso il gossip. Il suo maestro sarà Giovanni Pernice. Dal mondo del giornalismo arriva Manuela Moreno, volto Rai abituato a cronaca, informazione e conduzione televisiva. Non è però completamente estranea alle piste: nel 2006 aveva già partecipato a Notti sul ghiaccio, sempre sotto la guida di Milly Carlucci. A Ballando sarà in coppia con Carlo Aloia.

Tra i concorrenti c'è anche, attrice di teatro, cinema e televisione. Dopo essere stata protagonista di una partecipazione come ballerina per una notte nella scorsa stagione, ha deciso di accettare una sfida decisamente più impegnativa. Danzerà con, conosciuta soprattutto per fiction come CentoVetrine, Elisa di Rivombrosa e Le tre rose di Eva, sarà invece affiancata da, già visto ad Amici e fratello della professionista Giada Lini. C'è poi, uno dei volti più familiari del cinema italiano, pronto a trasformarsi da attore a concorrente di un programma nel quale tecnica, ironia e capacità di mettersi in gioco possono fare la differenza. Al suo fianco ci sarà, specialista delle danze latino-americane.

Riccardo Rossi invece porterà in pista la sua passione per Fred Astaire e il sogno di cimentarsi nel tip tap. L'attore, visto in numerose commedie e serie televisive, ballerà con Elisa Terrasi, al debutto nel programma e vicecampionessa italiana Youth. Una delle presenze più curiose è quella di Eugenio Finardi. Il cantautore, 74 anni e cinquant'anni di carriera alle spalle, ha deciso di sorprendere il pubblico trasformando una passione coltivata quasi in segreto in una vera competizione. La sua partner sarà Rebecca Gabrielli.

Non poteva mancare una componente televisiva più popolare: Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la notizia, abbandonerà temporaneamente il ruolo di inviato per affrontare tango, salsa e altri ritmi insieme ad Anastasia Kuzmina. Molto particolare anche il percorso di Alberto Ravagnani, che dopo l'esperienza come sacerdote e influencer ha scelto di intraprendere una nuova fase della propria vita. Per lui Ballando diventa una sfida fisica e personale. A seguirlo sarà Erica Martinelli.

Infine, spazio allo sport con, atleta cubano naturalizzato italiano specialista del salto triplo e medaglia di bronzo olimpica a Parigi 2024. A differenza di altri concorrenti, non sembra avere un rapporto conflittuale con la danza: al contrario, ha raccontato di amare particolarmente il ballo. La sua compagna sarà, ex ballerina di Amici.

Il risultato è un cast costruito per intercettare pubblici differenti: televisione, cinema, musica, sport, giornalismo e gossip convivono sulla stessa pista. Ma inevitabilmente sarà Ornella Muti il nome destinato a catalizzare maggiormente l'attenzione. La curiosità non riguarda soltanto le sue capacità di ballerina, tutte ancora da scoprire, ma anche il modo in cui una diva del suo calibro riuscirà a confrontarsi con il giudizio della giuria, le coreografie e la dimensione più vulnerabile della gara.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle partirà sabato 3 ottobre 2026 su Rai 1. E se Milly Carlucci ha scelto Ornella Muti come ultimo annuncio, è molto probabile che abbia lasciato proprio alla diva il compito di accendere definitivamente i riflettori sulla nuova stagione. Che le danze abbiano inizio!