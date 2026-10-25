Ballando con le stelle, Anna Safroncik chiede scusa ma Carolyn Smith la gela: “Non è accettabile”

Pubblicazione: 25 ottobre alle 08:15

Sembrava finalmente tornata la serenità tra Anna Safroncik e Leonardo Lini a Ballando con le stelle, ma a riaccendere la tensione ci ha pensato Carolyn Smith. Durante la puntata di sabato 24 ottobre 2026, l'attrice è tornata in pista dopo una settimana particolarmente complicata, segnata dalle discussioni con il suo maestro di ballo, dalle lacrime e dalle scuse arrivate davanti alle telecamere. Il tentativo di lasciarsi tutto alle spalle, però, non è bastato a convincere la presidente di giuria, che ha voluto affrontare nuovamente quanto accaduto. E mentre il confronto sembrava destinato a diventare ancora più acceso, Rossella Erra ha sorpreso tutti tirando in ballo un possibile interesse sentimentale tra la concorrente e il suo insegnante.

La vicenda era cominciata durante la puntata del, quandoaveva vissuto uno dei momenti più difficili del suo percorso nel programma condotto da. Un errore durante il quickstep aveva compromesso la sua esibizione, provocando una reazione emotiva che aveva finito per coinvolgere anche Leonardo Lini. L'attrice aveva lamentato, spiegando di non sentirsi sufficientemente compresa durante le prove. Le sue parole avevano però suscitato la reazione della giuria, che aveva difeso il lavoro del ballerino.

Tra gli interventi più duri c'era stato quello di Barbara d'Urso, che aveva definito Safroncik pesante, criticando il suo atteggiamento nei confronti del partner. La situazione aveva assunto contorni ancora più delicati nei giorni successivi, quando l'attrice era scoppiata in lacrime durante una puntata di Ballando Segreto. Davanti a Milly Carlucci, Safroncik aveva raccontato di essersi bloccata dopo aver visto sua madre tra il pubblico. Un momento di distrazione che le aveva fatto perdere il filo della coreografia, trasformando una semplice difficoltà in un'esperienza particolarmente dolorosa.

L'attrice aveva spiegato di essere abituata a pretendere moltissimo da se stessa e di aver vissuto quell'errore come un fallimento personale. A peggiorare la situazione erano arrivati anche numerosi commenti negativi sui social. Proprio durante quello sfogo aveva riconosciuto di aver sbagliato ad attribuire a Leonardo Lini la responsabilità della propria esibizione, chiedendogli scusa e manifestando la volontà di ricominciare. Il maestro, dal canto suo, aveva scelto di non alimentare ulteriormente la polemica, esprimendo fiducia nelle capacità della sua allieva.

Un chiarimento che sembrava aver creato le condizioni per ripartire. Sabato 24 ottobre,sono quindi tornati sulla pista di Ballando con le stelle con un paso doble, cercando di dimostrare che le incomprensioni della settimana precedente erano ormai superate. L'esibizione ha ricevuto giudizi generalmente positivi, mostrando una coppia apparentemente più affiatata e determinata a ritrovare la propria intesa.

Ma prima di ascoltare le valutazioni della giuria, Safroncik ha voluto tornare pubblicamente sull'accaduto. L'attrice ha ammesso che il suo comportamento nei confronti del maestro era stato sbagliato, spiegando quanto sia difficile, per lei, accettare di commettere un errore. Un'ammissione accompagnata da una riflessione sul proprio carattere e sulle aspettative che hanno segnato la sua vita fin dall'infanzia.

"Io sono abituata a non sbagliare. Io sono da sola, faccio tutto con le mie forze da quando sono piccola. Come abitudine di famiglia mi è stato detto di non sbagliare". - Anna Safroncik

Safroncik ha poi raccontato di aver ascoltato le osservazioni ricevute, riconoscendo di essersi lasciata travolgere dalle emozioni durante la puntata precedente. L'attrice ha cercato anche di alleggerire il confronto, facendo riferimento al rapporto vivace che la lega a Leonardo Lini.

"Ho ascoltato la giuria, ho ascoltato il mio maestro e se sono stata così passionale è perché noi siamo litigarelli".

"Sono una donna con un carattere molto forte e non voglio scusarmi per il mio carattere". - Anna Safroncik

che sembravano confermare la ritrovata intesa tra i due, ma che non hanno chiuso definitivamente la questione. Interpellata anche daha spiegato di avere una personalità complessa, capace di mostrare dolcezza ma anche una grande determinazione. Ha inoltre sottolineato diil proprio carattere soltanto perché, in una situazione particolarmente difficile, ha reagito in maniera eccessiva.

L'attrice ha ammesso di aver attraversato un momento di fragilità, ma ha ribadito che quella reazione non rappresenta necessariamente il modo in cui affronta ogni difficoltà. A quel punto, però, è intervenuta Carolyn Smith, che non ha nascosto il proprio disappunto. La presidente di giuria ha voluto distinguere il miglioramento mostrato durante l'esibizione dal comportamento tenuto nei confronti del maestro nella puntata precedente. Secondo Smith, le tensioni che possono nascere durante le prove non giustificano determinate parole rivolte a un professionista. E il suo intervento è stato particolarmente netto.

"Una persona che insulta così un maestro di ballo non è accettabile. Io mi auguro di non sentire mai più una cosa così, né da te né da nessun altro". Anna Safroncik

Una presa di posizione che ha riportato immediatamente l'attenzione sullo scontro della settimana precedente, nonostante il tentativo di Safroncik di lasciarselo alle spalle. Carolyn Smith non si è però limitata a commentare il rapporto tra la concorrente e il suo insegnante. La giudice ha analizzato anche alcuni aspetti tecnici del paso doble, individuando un particolare che non aveva apprezzato durante la performance. A infastidirla è stato soprattutto uno sguardo che Anna Safroncik avrebbe rivolto verso la giuria mentre ballava. Un'espressione che Smith ha interpretato come un atteggiamento di sfida, piuttosto che come una scelta legata al personaggio e alla coreografia.

"Ha fatto uno sguardo alla giuria che non è stato bello, spero non rivederlo mai più. L'interpretazione è una cosa, sfidare è un'altra". Anna Safroncik

Un'osservazione che ha reso evidente come,, il rapporto con la concorrente avesse ancora bisogno di ritrovare un equilibrio. Le scuse di, quindi, non hanno impedito adi ribadire la propria posizione, sottolineando l'importanza del rispetto nei confronti dei maestri di ballo. La situazione sembrava destinata a restare particolarmente tesa, ma a cambiare completamente l'atmosfera dello studio è stata

La rappresentante del pubblico ha infatti spostato l'attenzione su un argomento decisamente diverso, suggerendo che dietro le continue discussioni tra Anna Safroncik e Leonardo Lini potesse nascondersi qualcosa di più. Secondo Rossella Erra, l'attrice potrebbe aver sviluppato un interesse sentimentale nei confronti del suo maestro, una provocazione che ha immediatamente attirato l'attenzione degli altri protagonisti del programma.

"Anna ha perso la testa per Leonardo e credo che a Leonardo faccia piacere". Rossella Erra

Anna Safroncik, fonte: YouTube

Un'affermazione che non rappresenta una conferma di un possibile flirt, ma che ha dato vita a uno dei momenti più leggeri della serata. Anna Safroncik, infatti, non si è sottratta alla battuta e ha risposto con ironia, lasciando intendere che Leonardo Lini dovrebbe cambiare atteggiamento per attirare davvero la sua attenzione.

"A me piacciono gli uomini che mi corteggiano, lui mi bacchetta e basta. Se corteggia magari, gli diamo uno sguardo". - Anna Safroncik

Una risposta che ha fatto sorridere lo studio, trasformando per qualche istante le incomprensioni della coppia in un possibile gioco di corteggiamento. Naturalmente, non esistono conferme di un coinvolgimento sentimentale tra i due. Lesono arrivate in un contesto scherzoso e la stessaha scelto di rispondere mantenendo quel tono. Resta però evidente che il rapporto tra l'attrice e il maestro sia diventato uno degli argomenti più discussi di questa edizione di Ballando con le stelle.

Dalle difficoltà durante le prove alle accuse in diretta, passando per le lacrime e le scuse, Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno attraversato una settimana particolarmente intensa. Il paso doble del 24 ottobre ha mostrato la volontà di entrambi di ritrovare un'intesa, ma l'intervento di Carolyn Smith ha dimostrato che quanto accaduto non è stato completamente dimenticato. La presidente di giuria ha voluto ribadire un principio che considera fondamentale: il rispetto reciproco deve rimanere al centro del rapporto tra un concorrente e il suo insegnante, anche quando la pressione della gara diventa difficile da gestire.

Per Safroncik, invece, il percorso nel programma sembra assumere un significato sempre più personale. Non si tratta soltanto di imparare a ballare, ma anche di accettare la possibilità di sbagliare davanti a milioni di spettatori, senza lasciare che una difficoltà comprometta la fiducia in se stessa o nel proprio partner. E mentre l'attrice, dal passato complicato, cerca di dimostrare di aver imparato qualcosa dalle ultime settimane, la battuta di Rossella Erra ha aggiunto un nuovo elemento di curiosità. Perché, almeno per il momento, tra Anna Safroncik e Leonardo Lini sembra esserci soprattutto una certezza: il loro rapporto continua a riservare sorprese, dentro e fuori dalla pista.