Ballando con le stelle, Anna Safroncik chiede scusa ma Carolyn Smith la gela: “Non è accettabile”
Anna Safroncik chiede scusa a Leonardo Lini a Ballando con le stelle, ma Carolyn Smith la rimprovera duramente. Poi arriva una sorpresa sul possibile flirt.
Sembrava finalmente tornata la serenità tra Anna Safroncik e Leonardo Lini a Ballando con le stelle, ma a riaccendere la tensione ci ha pensato Carolyn Smith. Durante la puntata di sabato 24 ottobre 2026, l'attrice è tornata in pista dopo una settimana particolarmente complicata, segnata dalle discussioni con il suo maestro di ballo, dalle lacrime e dalle scuse arrivate davanti alle telecamere. Il tentativo di lasciarsi tutto alle spalle, però, non è bastato a convincere la presidente di giuria, che ha voluto affrontare nuovamente quanto accaduto. E mentre il confronto sembrava destinato a diventare ancora più acceso, Rossella Erra ha sorpreso tutti tirando in ballo un possibile interesse sentimentale tra la concorrente e il suo insegnante.
Tra gli interventi più duri c'era stato quello di Barbara d'Urso, che aveva definito Safroncik pesante, criticando il suo atteggiamento nei confronti del partner. La situazione aveva assunto contorni ancora più delicati nei giorni successivi, quando l'attrice era scoppiata in lacrime durante una puntata di Ballando Segreto. Davanti a Milly Carlucci, Safroncik aveva raccontato di essersi bloccata dopo aver visto sua madre tra il pubblico. Un momento di distrazione che le aveva fatto perdere il filo della coreografia, trasformando una semplice difficoltà in un'esperienza particolarmente dolorosa.
L'attrice aveva spiegato di essere abituata a pretendere moltissimo da se stessa e di aver vissuto quell'errore come un fallimento personale. A peggiorare la situazione erano arrivati anche numerosi commenti negativi sui social. Proprio durante quello sfogo aveva riconosciuto di aver sbagliato ad attribuire a Leonardo Lini la responsabilità della propria esibizione, chiedendogli scusa e manifestando la volontà di ricominciare. Il maestro, dal canto suo, aveva scelto di non alimentare ulteriormente la polemica, esprimendo fiducia nelle capacità della sua allieva.
Ma prima di ascoltare le valutazioni della giuria, Safroncik ha voluto tornare pubblicamente sull'accaduto. L'attrice ha ammesso che il suo comportamento nei confronti del maestro era stato sbagliato, spiegando quanto sia difficile, per lei, accettare di commettere un errore. Un'ammissione accompagnata da una riflessione sul proprio carattere e sulle aspettative che hanno segnato la sua vita fin dall'infanzia.
"Io sono abituata a non sbagliare. Io sono da sola, faccio tutto con le mie forze da quando sono piccola. Come abitudine di famiglia mi è stato detto di non sbagliare". - Anna Safroncik
Safroncik ha poi raccontato di aver ascoltato le osservazioni ricevute, riconoscendo di essersi lasciata travolgere dalle emozioni durante la puntata precedente. L'attrice ha cercato anche di alleggerire il confronto, facendo riferimento al rapporto vivace che la lega a Leonardo Lini.
"Ho ascoltato la giuria, ho ascoltato il mio maestro e se sono stata così passionale è perché noi siamo litigarelli".
"Sono una donna con un carattere molto forte e non voglio scusarmi per il mio carattere". - Anna Safroncik
L'attrice ha ammesso di aver attraversato un momento di fragilità, ma ha ribadito che quella reazione non rappresenta necessariamente il modo in cui affronta ogni difficoltà. A quel punto, però, è intervenuta Carolyn Smith, che non ha nascosto il proprio disappunto. La presidente di giuria ha voluto distinguere il miglioramento mostrato durante l'esibizione dal comportamento tenuto nei confronti del maestro nella puntata precedente. Secondo Smith, le tensioni che possono nascere durante le prove non giustificano determinate parole rivolte a un professionista. E il suo intervento è stato particolarmente netto.
"Una persona che insulta così un maestro di ballo non è accettabile. Io mi auguro di non sentire mai più una cosa così, né da te né da nessun altro". Anna Safroncik
Una presa di posizione che ha riportato immediatamente l'attenzione sullo scontro della settimana precedente, nonostante il tentativo di Safroncik di lasciarselo alle spalle. Carolyn Smith non si è però limitata a commentare il rapporto tra la concorrente e il suo insegnante. La giudice ha analizzato anche alcuni aspetti tecnici del paso doble, individuando un particolare che non aveva apprezzato durante la performance. A infastidirla è stato soprattutto uno sguardo che Anna Safroncik avrebbe rivolto verso la giuria mentre ballava. Un'espressione che Smith ha interpretato come un atteggiamento di sfida, piuttosto che come una scelta legata al personaggio e alla coreografia.
"Ha fatto uno sguardo alla giuria che non è stato bello, spero non rivederlo mai più. L'interpretazione è una cosa, sfidare è un'altra". Anna Safroncik
La rappresentante del pubblico ha infatti spostato l'attenzione su un argomento decisamente diverso, suggerendo che dietro le continue discussioni tra Anna Safroncik e Leonardo Lini potesse nascondersi qualcosa di più. Secondo Rossella Erra, l'attrice potrebbe aver sviluppato un interesse sentimentale nei confronti del suo maestro, una provocazione che ha immediatamente attirato l'attenzione degli altri protagonisti del programma.
"Anna ha perso la testa per Leonardo e credo che a Leonardo faccia piacere". Rossella Erra
Un'affermazione che non rappresenta una conferma di un possibile flirt, ma che ha dato vita a uno dei momenti più leggeri della serata. Anna Safroncik, infatti, non si è sottratta alla battuta e ha risposto con ironia, lasciando intendere che Leonardo Lini dovrebbe cambiare atteggiamento per attirare davvero la sua attenzione.
"A me piacciono gli uomini che mi corteggiano, lui mi bacchetta e basta. Se corteggia magari, gli diamo uno sguardo". - Anna Safroncik
Dalle difficoltà durante le prove alle accuse in diretta, passando per le lacrime e le scuse, Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno attraversato una settimana particolarmente intensa. Il paso doble del 24 ottobre ha mostrato la volontà di entrambi di ritrovare un'intesa, ma l'intervento di Carolyn Smith ha dimostrato che quanto accaduto non è stato completamente dimenticato. La presidente di giuria ha voluto ribadire un principio che considera fondamentale: il rispetto reciproco deve rimanere al centro del rapporto tra un concorrente e il suo insegnante, anche quando la pressione della gara diventa difficile da gestire.
Per Safroncik, invece, il percorso nel programma sembra assumere un significato sempre più personale. Non si tratta soltanto di imparare a ballare, ma anche di accettare la possibilità di sbagliare davanti a milioni di spettatori, senza lasciare che una difficoltà comprometta la fiducia in se stessa o nel proprio partner. E mentre l'attrice, dal passato complicato, cerca di dimostrare di aver imparato qualcosa dalle ultime settimane, la battuta di Rossella Erra ha aggiunto un nuovo elemento di curiosità. Perché, almeno per il momento, tra Anna Safroncik e Leonardo Lini sembra esserci soprattutto una certezza: il loro rapporto continua a riservare sorprese, dentro e fuori dalla pista.