Anna Safroncik, chi è davvero la protagonista di Ballando con le stelle: gli amori, la carriera e il passato difficile

Pubblicazione: 24 ottobre alle 18:23

Anna Safroncik è uno dei volti più conosciuti della fiction italiana, ma dietro la sua carriera si nasconde una storia fatta di cambiamenti, amori importanti e scelte personali che non tutti conoscono. Oggi, a 45 anni, l'attrice è tornata al centro dell'attenzione grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle 2026, dove sta affrontando una sfida completamente diversa da quelle che l'hanno resa famosa. Eppure, per comprendere davvero il suo percorso, bisogna tornare indietro di molti anni, quando una giovanissima Anna lasciò l'Ucraina per costruirsi una nuova vita in Italia.

Nata a Kiev il 4 gennaio 1981,è cresciuta in una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo. Sua madre Lilija è una ballerina, mentre il padre Jevhenij è un tenore. Un ambiente artistico che ha contribuito ad alimentare fin dall'infanzia la sua passione per la recitazione e il palcoscenico. A soli quattro anni aveva già iniziato a esibirsi a teatro, prima di intraprendere un percorso di formazione artistica nella sua città natale. La sua vita è cambiata quando,, si è trasferita in Italia insieme alla madre, stabilendosi ad Arezzo.

Un cambiamento importante, che ha segnato non soltanto l'inizio di una nuova esperienza, ma anche una lunga separazione dal padre, rimasto in Ucraina. Proprio questo capitolo della sua vita è tornato al centro di una delle interviste più personali rilasciate dall'attrice. Ospite di Verissimo nel febbraio 2026, Safroncik ha raccontato quanto sia stato difficile mantenere i rapporti con il padre dopo il trasferimento. “Quando siamo venuti in Italia, noi qui avevamo una nuova realtà e il mio papà era rimasto nella sua”, ha spiegato, ricordando come la distanza avesse progressivamente complicato la comunicazione tra loro.

Anna Safroncik a Ballando con le stelle, fonte: YouTube

L'attrice ha raccontato anche di una telefonata particolarmente dolorosa, durante la quale entrambi si erano resi conto di quanto fosse diventato difficile affrontare quella separazione. Per alcuni anni, infatti, i loro contatti si erano interrotti. Un'esperienza che rappresenta uno degli aspetti meno conosciuti della sua storia, soprattutto per chi ha imparato ad apprezzarla attraverso i personaggi interpretati sul piccolo schermo. La carriera di Anna Safroncik ha cominciato a prendere forma alla fine degli anni Novanta. Nel 1998 ha partecipato a Miss Italia, classificandosi all'ottavo posto e ottenendo una prima importante visibilità nazionale.

Due anni più tardi è arrivato, film diretto da Carlo Verdone, ma è stata soprattutto la televisione a trasformarla in uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano. La grande popolarità è arrivata grazie a, dove ha interpretato Anna Baldi, conquistando l'affetto del pubblico. Successivamente è stata protagonista di La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, consolidando ulteriormente il proprio successo. Tra i ruoli più importanti della sua carriera figura anche quello di, fiction che l'ha consacrata come una delle interpreti più amate del genere.

Negli anni successivi ha continuato a lavorare tra cinema e televisione, partecipando a numerose produzioni. Nel 2024 è tornata sul piccolo schermo accanto a Gabriel Garko nella miniserie Se potessi dirti addio, mentre nel 2026 ha recitato in Colpa dei sensi. Se la carriera è stata spesso sotto i riflettori, la vita sentimentale di Anna Safroncik è rimasta generalmente più riservata, nonostante alcune relazioni abbiano attirato l'attenzione del pubblico. Tra le storie più conosciute figurano quelle con gli attori Giulio Berruti e Francesco Arca, oltre alla relazione con l'imprenditore Paolo Barletta.

Successivamente l'attrice è stata legata all'imprenditore Marco Maria Mazio, con il quale la storia si è conclusa nel 2023. Dopo la fine di quella relazione, Safroncik ha scelto di concentrarsi maggiormente su se stessa, arrivando a raccontare pubblicamente di aver trovato un nuovo equilibrio anche senza un compagno al proprio fianco. Durante l'intervista a Verissimo dell'8 febbraio 2026, ha infatti spiegato di aver imparato ad apprezzare la propria indipendenza. “Ho scoperto che vivere per me stessa e con me stessa non è così male”, ha dichiarato, parlando con serenità della sua condizione sentimentale.

L'attrice ha affrontato anche il tema della maternità, spiegando di non sentire attualmente il desiderio di avere figli, pur avendolo provato in passato. Una riflessione personale cheabituata a raccontare soprattutto le emozioni dei personaggi interpretati. Oggi, però,sta affrontando una sfida completamente diversa. La partecipazione al'ha portata fuori dalla sua zona di comfort, mettendola alla prova in una disciplina nella quale non può contare sull'esperienza accumulata davanti alle telecamere. In coppia con il maestro, l'attrice ha vissuto settimane particolarmente intense, culminate nella difficile esibizione del 17 ottobre.

Durante il quickstep, la presenza della madre tra il pubblico l'ha emozionata al punto da farle perdere per un istante la concentrazione. Un piccolo errore che ha avuto conseguenze importanti sul suo stato d'animo, soprattutto dopo le critiche ricevute dalla giuria e da alcuni utenti sui social. A distanza di qualche giorno, durante Ballando Segreto, Safroncik ha raccontato di aver vissuto quella situazione con grande sofferenza, ammettendo di essere particolarmente severa con se stessa.

“Io non sbaglio mai, e non posso permettermi il contrario”, ha confessato, spiegando quanto fosse stato difficile accettare di non essere riuscita a eseguire correttamente una coreografia sulla quale aveva lavorato a lungo. L'attrice ha anche riconosciuto di essersela presa ingiustamente con Leonardo Lini, chiedendogli scusa e ammettendo di avere ancora molto da imparare. A intervenire è stata Milly Carlucci, che ha cercato di rassicurarla ricordandole una verità semplice, ma importante: “Sei umana, non sei un robot”. Parole che hanno assunto un significato particolare alla luce del percorso personale e professionale dell'attrice, abituata a pretendere moltissimo da se stessa.