Rai 3, Ilaria Capitani lancia una frecciata a Giletti e Monteleone in diretta: “Lei sì che è puntuale”

Pubblicazione: 23 ottobre alle 08:45

A volte basta una frase apparentemente innocua per accendere una discussione, soprattutto quando viene pronunciata in diretta televisiva. È quanto accaduto su Rai 3, dove Ilaria Capitani, conduttrice di Tg3 Linea Notte, ha ringraziato pubblicamente Raffaella Griggi, volto di Chi l'ha visto?, per averle ceduto la linea rispettando perfettamente i tempi. Un complimento che, però, potrebbe nascondere qualcosa di più: una frecciata indiretta a Massimo Giletti e Antonino Monteleone, protagonisti della prima serata della rete nei giorni precedenti.

L'episodio si è verificato durante l'apertura del notiziario notturno, quandoha accolto il pubblico con un ringraziamento rivolto alla collega. Le sue parole, accompagnate da un sorriso e da un tono che non è passato inosservato, hanno immediatamente attirato l'attenzione. “Grazie a Raffaella Griggi, lei sì puntualissima a darci la linea”,. Una frase breve, ma con un particolare significativo: quel “lei sì” che sembra sottolineare. E proprio da questa sfumatura nasce l'ipotesi che il ringraziamento non fosse soltanto un riconoscimento alla puntualità di, ma anche un modo per far emergere un problema che riguarda da tempo la programmazione di

Il riferimento potrebbe essere ai programmi che precedono Tg3 Linea Notte nelle altre serate della settimana. Il lunedì, infatti, la prima serata è occupata da Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, mentre il martedì va in onda Filorosso, affidato ad Antonino Monteleone. Entrambe le trasmissioni affrontano temi di cronaca, politica e attualità attraverso dibattiti, interviste e approfondimenti che possono protrarsi oltre l'orario previsto. Ed è proprio qui che nasce una questione tutt'altro che secondaria: quando un programma di prima serata termina in ritardo, a subirne le conseguenze è quello successivo. Nel caso di Tg3 Linea Notte, gli slittamenti possono risultare particolarmente delicati.

Ilaria Capitani sibillina (ma non troppo) in apertura di Tg3 Linea Notte. Grazie per la segnalazione @F1Carcarla https://t.co/UJeXn2Gs06 — LALLERO (@see_lallero) October 21, 2026

Il notiziario viene trasmesso in una fascia già avanzata della serata e ogni minuto aggiuntivo rischia di spostarne ulteriormente l'inizio, modificando le abitudini degli spettatori e complicando l'organizzazione della diretta. Non si tratta soltanto di una questione di orari. Per una trasmissione informativa, rispettare la collocazione prevista significa anche poter contare su un pubblico che sa quando sintonizzarsi. Un ritardo, soprattutto quando si ripete, può incidere sulla continuità degli ascolti e sulla possibilità di mantenere un appuntamento riconoscibile.

Da questo punto di vista, il ringraziamento di Capitani assume un significato particolare. Laviene presentata come qualcosa che merita di essere sottolineato pubblicamente, quasi fosse un'eccezione rispetto a una situazione meno regolare. Naturalmente, è importante precisare che. Non ha accusato direttamente i due colleghi di provocare ritardi e non ha dichiarato esplicitamente di voler lanciare una critica. La possibile frecciata nasce quindi dall'interpretazione delle sue parole e dal contesto televisivo nel quale sono state pronunciate.

Un contesto che, peraltro, non rappresenta una novità assoluta nella storia di Rai 3, visto che lee tensioni legate agli sforamenti della prima serata hanno già dato vita in passato a momenti diventati particolarmente conosciuti tra gli spettatori. Uno dei precedenti più ricordati riguarda Maurizio Mannoni e Bianca Berlinguer, quando il primo conduceva Tg3 Linea Notte e la seconda era alla guida di Cartabianca. In diverse occasioni, Mannoni aveva manifestato il proprio disappunto per i ritardi con cui il programma di approfondimento gli passava la linea, dando vita a commenti ironici che avevano attirato l'attenzione anche sui social. Una situazione che dimostra come la gestione degli orari possa diventare un terreno di confronto tra trasmissioni appartenenti alla stessa rete.

Giletti a Non è l'arena, fonte: YouTube

Per chi conduce un programma in seconda serata, infatti, l'orario di partenza dipende inevitabilmente dalle scelte editoriali e dalla durata di ciò che viene trasmesso prima. Ma c'è anche un altro precedente curioso, che riguarda proprio Chi l'ha visto?. Nel novembre 2022, l'allora conduttrice Federica Sciarelli si era scusata con il pubblico per un ritardo nell'inizio della trasmissione, precisando che la responsabilità non era né sua né di Un posto al sole. Anche in quel caso, una semplice osservazione sugli orari era stata interpretata come un riferimento a quanto accaduto nella programmazione precedente.

Oggi il quadro è cambiato, poichéalla conduzione di Chi l'ha visto?, mentre Ilaria Capitani guida Tg3 Linea Notte dall'aprile 2025, dopo il passaggio di Monica Giandotti a Tg2 Post. La nuova conduttrice di Chi l'ha visto?, che per anni aveva lavorato come inviata del programma, ha mantenuto al centro della trasmissione le storie delle. Un'impostazione che punta sulla continuità con la storia del format, pur segnando l'inizio di una nuova fase. Ed è proprio al termine di una puntata di questa nuova gestione che, trasformando per qualche istante un normale passaggio di linea in un piccolo caso televisivo.

Ma si è trattato davvero di una stoccata a Giletti e Monteleone? Per il momento non esistono elementi sufficienti per affermarlo con certezza. Il tono della giornalista e l'insistenza sulla puntualità rendono plausibile una lettura ironica, ma non permettono di stabilire quali fossero le sue intenzioni. Quello che emerge con chiarezza, invece, è un problema che accompagna da anni la televisione generalista: la difficoltà di conciliare programmi di approfondimento sempre più lunghi con la necessità di rispettare gli appuntamenti successivi. Perché dietro un semplice passaggio di linea si nasconde un equilibrio delicato, fatto di tempi televisivi, scelte editoriali e aspettative del pubblico. E forse è proprio questo a rendere significativa la frase di Ilaria Capitani: un ringraziamento alla collega che, senza nominare nessun altro, è bastato a riaccendere l'attenzione su una vecchia questione di Rai 3.