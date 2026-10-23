Romanzo criminale torna dopo il successo della serie TV, ma questa volta è la musica a raccontare la storia

Pubblicazione: 23 ottobre alle 08:30

Romanzo criminale si prepara a tornare, ma questa volta in una forma che probabilmente pochi avrebbero immaginato. Dopo aver conquistato i lettori con il romanzo di Giancarlo De Cataldo, il pubblico cinematografico con il film di Michele Placido e gli spettatori televisivi con la celebre serie diretta da Stefano Sollima, la storia della Banda della Magliana è pronta a vivere una trasformazione sorprendente: diventerà un'opera lirica, con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani. E c'è un dettaglio che renderà questo ritorno ancora più speciale, perché il nuovo spettacolo non sarà riservato soltanto a chi potrà raggiungere il teatro.

La prima rappresentazione assoluta diè infatti prevista per, alle ore 20, nella Sala. Si tratta di una produzione nata dalla collaborazione tra la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione Musica per Roma, che riunisce tre personalità di primo piano della cultura italiana. Nicola Piovani, vincitore dell'Oscar per la colonna sonora de, ha composto la musica e dirigerà personalmente l'orchestra e il coro, mentre Massimo Popolizio firma la regia e lo stessoha adattato il proprio romanzo per il palcoscenico.

Un progetto ambizioso, soprattutto considerando il materiale di partenza. Pubblicato nel 2002, Romanzo criminale racconta l'ascesa e il declino di un'organizzazione criminale che ha segnato una delle pagine più oscure della storia romana, intrecciando le vicende dei suoi protagonisti con gli avvenimenti politici e sociali dell'Italia degli anni Settanta e Ottanta. Una storia diventata parte dell'immaginario collettivo grazie anche al film del 2005 e alla successiva serie televisiva, che ha contribuito a rendere indimenticabili personaggi come il Libanese, il Freddo e il Dandi.

Il M° Nicola Piovani introduce "Romanzo criminale", l'opera lirica in scena al Teatro del Maggio, dal romanzo di Giancarlo De Cataldo. Musiche: Nicola Piovani. Regia: Massimo Popolizio. Libretto: Giancarlo De Cataldo. In onda venerdì #23ottobre alle 21.20 su #Rai3 e su #RaiPlay. https://t.co/WnmLvasX2U — Rai3 (@RaiTre) October 21, 2026

La nuova versione, tuttavia, non sarà una semplice riproduzione musicale del film o della serie, visto che l'intenzione degli autori è quella di raccontare gli stessi personaggi attraverso un linguaggio differente, mettendo al centro le loro ambizioni, i rapporti personali, i tradimenti e le conseguenze delle scelte compiute. Una prospettiva che potrebbe sorprendere soprattutto chi associa Romanzo criminale alle atmosfere della sua versione televisiva. A chiarire uno degli aspetti più interessanti dell'adattamento è stato proprio Giancarlo De Cataldo, che ha spiegato come l'opera rinunci a ricostruire tutti i grandi avvenimenti storici presenti nel romanzo per concentrarsi sul nucleo emotivo della vicenda.

E c'è una scelta narrativa particolarmente significativa: sarà, assumendo un ruolo centrale nel nuovo allestimento. Il personaggio, interpretato dal soprano, diventa così il punto di osservazione privilegiato di un mondo dominato da uomini che inseguono il potere senza riuscire a sottrarsi alle proprie contraddizioni. Nel cast figurano anche, Matteo Desole in quello del commissario Scialoja e Toni Nežić nei panni del Terribile. Laaggiunge un ulteriore collegamento con la storia cinematografica dell'opera: l'attore aveva infatti già interpretato proprio il Terribile nel film diretto da Michele Placido.

A distanza di oltre vent'anni, torna dunque nello stesso universo narrativo, questa volta con il compito di reinventarlo per il teatro. Per Nicola Piovani, invece, Romanzo criminale rappresenta la terza esperienza nel campo dell'opera lirica, dopo Amorosa presenza e Il labirinto di Creta. Il compositore ha riconosciuto le difficoltà di un progetto di questo genere, sottolineando quanto sia impegnativo trasformare una storia così conosciuta in uno spettacolo capace di vivere attraverso la musica. L'obiettivo è costruire un'opera accessibile anche a chi non frequenta abitualmente il teatro lirico, senza rinunciare alla complessità dei personaggi e della vicenda.

Giancarlo De Cataldo introduce "Romanzo criminale", opera lirica in scena al Teatro del Maggio Fiorentino tratta dal suo romanzo. De Cataldo ha anche scritto il libretto. Musiche: Nicola Piovani. Regia: Massimo Popolizio. In onda il#23ottobre alle 21.20 su #Rai3 e su #RaiPlay. https://t.co/4mNlnOEet8 — Rai3 (@RaiTre) October 22, 2026

Ma la sorpresa più importante riguarda la possibilità di vedere Romanzo criminale direttamente in televisione. La prima assoluta sarà infatti trasmessa da Rai Cultura su Rai 3 venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 21.20, la stessa sera del debutto fiorentino. Una scelta che permetterà anche agli spettatori lontani da Firenze di assistere alla nascita di questa nuova interpretazione della storia. La regia televisiva è affidata a Claudia De Toma. Lo spettacolo non si esaurirà comunque con la prima rappresentazione. Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sono previste altre tre recite, il 25 ottobre alle 15.30, il 28 ottobre alle 20 e il 31 ottobre alle 17. Nel 2027, inoltre, l'opera arriverà anche a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, riportando idealmente la storia nei luoghi che ne hanno ispirato la nascita.

È proprio questo continuo passaggio tra linguaggi differenti a rendere particolare il percorso di Romanzo criminale., poi, quindidiventata un punto di riferimento per molti spettatori italiani. Adesso arriva una nuova sfida, forse la più inattesa:una vicenda che il pubblico ha imparato a conoscere soprattutto grazie alle immagini e ai dialoghi. E se ilsono ormai personaggi entrati nella memoria collettiva, la nuova opera potrebbe offrire un modo completamente diverso di guardarli. Perché, a oltre vent'anni dalla pubblicazione del romanzo originale,dimostra di avere ancora qualcosa da raccontare. E questa volta, per farlo, non avrà bisogno soltanto delle parole: sarà la musica a dare