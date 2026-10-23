Stefano De Martino, il nipotino Mattia lo guarda in tv: il gesto tenero che conquista tutti

Pubblicazione: 23 ottobre alle 13:26

Ci sono momenti capaci di raccontare molto più di tante parole, soprattutto quando mostrano il lato più intimo e autentico dei personaggi televisivi. È quello che è successo con Stefano De Martino, protagonista di un tenerissimo episodio familiare che ha conquistato l'attenzione del pubblico. A regalare un piccolo ritratto inedito del conduttore di Affari Tuoi è stato il nipotino Mattia, appena tre anni, immortalato mentre guarda lo zio in televisione e reagisce alla sua presenza sullo schermo con entusiasmo incontenibile.

Una scena semplice, ma ricca di significato, che mostra come, dietro il successo e la popolarità, ci sia anche un legame familiare speciale. A condividere il momento sui sociale mamma del piccolo Mattia. Nel filmato pubblicato nelle sue storie Instagram, il bambino osserva lo zio in televisione, seguendolo con attenzione e saltellando davanti allo schermo. Mattia ha soltanto tre anni, ma la sua reazione spontanea restituisce tutta la dolcezza di un rapporto che va oltre la notorietà.

Per lui, Stefano non è soltanto il volto conosciuto che ogni sera entra nelle case degli italiani con Affari Tuoi, ma soprattutto una presenza importante nella sua vita. Il conduttore, che è anche il padrino di battesimo del nipotino, ha più volte mostrato quanto la famiglia rappresenti un punto fermo nel suo percorso personale. E proprio queste piccole immagini permettono di intravedere una dimensione più privata, lontana dai riflettori e dalle dinamiche dello spettacolo.

Adelaide, che lavora anche al fianco del fratello come assistente, ha così condiviso uno scorcio di quotidianità capace di attirare l'attenzione degli appassionati di gossip e televisione. La puntata del 22 ottobre di Affari Tuoi non ha regalato soltanto emozioni familiari. Tra i momenti più attesi della serata c'è stata anche la presenza di Serena Brancale, arrivata nello studio di Rai 1 per un'esibizione sulle note di Al mio paese. La cantante ha coinvolto i presenti, trasformando per qualche minuto il game show in un piccolo palcoscenico musicale.

Tra lei e Stefano De Martino è poi arrivato un caloroso abbraccio, segno di una sintonia che si accompagna a una stima reciproca. Il conduttore ha inoltre accennato ai nuovi progetti musicali dell'artista, osservando che starebbe lavorando a nuova musica. Un dettaglio che ha alimentato le ipotesi dei fan su un possibile coinvolgimento al Festival di Sanremo 2027. Per ora non ci sono confermee sul rapporto professionale con De Martino. La serata ha avuto anche una protagonista assoluta nel gioco dei pacchi: Roberta, 36 anni, commessa in un negozio di abbigliamento e originaria di Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine.

Accompagnata dal padre Max, la concorrente ha affrontato una partita ricca di colpi di scena. Dopo aver conquistato una Opel Frontera, ha continuato a giocare rifiutando inizialmente le offerte del Dottore, compresa quella da 40mila euro. Quando sul tabellone sono rimasti soltanto 5 euro e 100mila euro, Roberta ha dovuto prendere una decisione difficile. Di fronte a un'offerta da 33mila euro, ha scelto la prudenza, spiegando che la certezza era preferibile al dubbio, soprattutto dopo aver già vinto un'automobile.

La scelta si è rivelata amara soltanto in parte: nel pacco lasciato dalla concorrente si nascondevano proprio i 100mila euro. Roberta è comunque tornata a casa con un'auto nuova e 33mila euro. Una puntata che ha intrecciato televisione, musica e sentimenti, confermando come Affari Tuoi trovi la sua forza non soltanto nella suspense del gioco, ma anche nelle storie personali che accompagnano ogni serata.