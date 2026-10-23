Morgan attacca la Rai su Sanremo: "Lo umiliano, sono stanco". E su De Martino la stoccata

Pubblicazione: 23 ottobre alle 10:38

Doveva essere una serata dedicata al cinema, alla presentazione del documentario sulla sua vita Non importa dove. E invece Morgan, fedele a se stesso, ha trasformato la conferenza stampa alla Festa del Cinema di Roma in un j'accuse contro la Rai, contro la gestione di Sanremo e, inevitabilmente, contro Stefano De Martino, designato conduttore e direttore artistico dell'edizione 2027 del Festival. "Lui è un ottimo ballerino. Io l'ho conosciuto come ballerino. Quando facevo X Factor ogni tanto avevo dei balletti da fare e mi mandavano De Martino a insegnarmi. Insomma, è bravo come ballerino". Il messaggio implicito è cristallino: che ci fa un ballerino alla guida del più importante festival musicale italiano.





Ma la critica del cantautore non si è fermata alla persona., riguarda il modo in cui la Rai tratta. "Sanremo è come Natale, perché è uno dei pochi momenti, da tanti anni, in cui l'Italia, la famiglia si unisce", ha spiegato con una metafora che fotografa perfettamente il posto che il Festival occupa nell'immaginario collettivo.: una scansione temporale quasi liturgica per milioni di italiani.Proprio per questo. "In quel momento tu hai il più grande programma televisivo di tutto l'anno per la musica, che fa comunque ascolti, al di là o nonostante i vari direttori artistici". Il Festival, nella sua visione, sopravvive a chi lo conduce: "È un'istituzione che va al di là di chi temporaneamente transita lì dentro, come un ministero"., non generici volti popolari della televisione.

E qui il tono si è fatto più amaro. "Perché la Rai o lo Stato come servizio pubblico non prende seriamente Sanremo? Perché lo umilia? Perché non hanno la capacità di capire che Sanremo è una cosa bella?". La delusione di Morgan è palpabile, quasi personale: "Io sono stanco di vedere umiliato l'unico spazio nazionale a disposizione per fare la canzone". Secondo lui non mancherebbero le figure competenti per guidarlo, lui compreso ovviamente, ed esiste "un fior fior di gente che se ne intende". Ma la scelta ricade sempre altrove.



