Barbara D'Urso a Ballando 2026, ecco il suo vero obiettivo: il retroscena segreto sulla conduttrice

Pubblicazione: 02 ottobre alle 11:33

C’è un dettaglio, nelle dichiarazioni di Barbara D’Urso alla vigilia del suo ritorno a Ballando con le Stelle, che racconta forse più della sua nuova avventura televisiva di quanto faccia l’ingresso stesso nel programma. La conduttrice è pronta a sedersi tra i giudici dello show di Milly Carlucci, ma non considera questo il punto d’arrivo della sua esperienza in Rai. Il suo vero traguardo, infatti, è un altro e riguarda direttamente la prima serata. La nuova edizione di Ballando con le Stelle parte sabato 3 ottobre su Rai 1 e porta con sé una giuria profondamente rinnovata. Accanto ai confermati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni arrivano Alberto Matano e, appunto, Barbara D’Urso. Quest’ultima torna così nello studio che già conosce molto bene, dopo aver partecipato alla precedente edizione come concorrente e aver conquistato il terzo posto.

L'ingresso di D’Urso nel cast dei giudici è stato preceduto da settimane di indiscrezioni. A ufficializzare la sua presenza è stata la stessa conduttrice attraversomettendo così fine alle voci che si erano rincorse durante l’estate. Barbara ha inoltre respinto le indiscrezioni relative a presunte richieste particolari legate al contratto, al cachet o all’accoglienza. La sua presenza, però, assume un significato particolare anche per il momento professionale che sta vivendo. Dopo essere stata per anni uno dei volti piùfamosi della televisione commerciale,

Ballando con le Stelle, in questo percorso, rappresenta dunque un nuovo tassello. Ma dalle sue parole emerge chiaramente che non è quello che avrebbe immaginato come obiettivo finale. A chiarirlo è stata la stessa Barbara D’Urso in un’intervista al Corriere della Sera. Parlando del suo nuovo ruolo, ha spiegato di volerlo affrontare con entusiasmo e divertimento, ma ha precisato che diventare giurata non era ciò che aveva inizialmente immaginato per il suo futuro televisivo. E allora qual è il progetto che continua a inseguire? La risposta della conduttrice non lascia molto spazio alle interpretazioni:

Ma non era un mio obiettivo, che invece è condurre delle prime serate in Rai che poi, però, sono sempre svanite nel nulla ....Prima o poi avrò una trasmissione mia visto che il mio lavoro è quello, per ora faccio questa cosa che mi appassiona molto"

Parole che hanno un certo peso se si considera la lunga esperienza della conduttrice. Barbara D’Urso non arriva infatti alla Rai come un volto televisivo alle prime armi: alle spalle ha decenni di televisione, conduzioni, programmi quotidiani e prime serate. La sua aspirazione è quindi tornare a occupare il ruolo che più identifica la sua carriera: quello della padrona di casa di un programma. Il passaggio alla giuria di Ballando potrebbe allora essere letto come una nuova occasione per consolidare il rapporto con il pubblico Rai. Non più concorrente, come nella passata edizione, ma protagonista di uno dei punti più osservati dello show.

Nell’intervista è emerso anche un altro argomento che da tempo accompagna il percorso televisivo di D’Urso:La conduttrice non ha presentato la questione come un fatto accertato. Ha piuttosto spiegato che, negli ultimi anni, diversi progetti preparati insieme a persone della Rai sarebbero poi svaniti. Secondo la sua stessa ricostruzione, sarà soltanto quando questi programmi smetteranno di interrompersi o sparire che potrà comprendere se quelle voci avessero un fondamento oppure no.

La vera curiosità però oggi è capire quale giudice sceglierà di essere. D’Urso ha anticipato di voler valutare esclusivamente ciò che accadrà sulla pista, senza lasciarsi condizionare da simpatie personali o rapporti pregressi. Un'impostazione che potrebbe risultare particolarmente interessante proprio perché arriva dopo anni trascorsi al centro di dinamiche televisive, confronti e discussioni.