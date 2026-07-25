Batman, King Kong e Il Gigante di ferro nell'epopea sci-fi di Spielberg da (ri)vedere su Prime Video

Pubblicazione: 25 luglio alle 13:38

Otto anni dopo la sua uscita nei cinema, Ready Player One sta vivendo una seconda giovinezza su Prime Video. Il film di Steven Spielberg, approdato sulla piattaforma di streaming all'inizio del 2026, si è rapidamente arrampicato fino alla nona posizione tra i titoli più visti negli Stati Uniti. Un risultato che rappresenta il segnale di come quest'epopea sci-fi del 2018 abbia ancora molto da dire, soprattutto in un'epoca in cui le frontiere tra realtà fisica e digitale si fanno sempre più labili. Basato sul romanzo omonimo di Ernest Cline, Ready Player One ci trasporta in un futuro distopico dove la maggior parte dell'umanità trascorre le proprie giornate connessa a OASIS, un universo virtuale interconnesso che offre rifugio da una realtà ormai degradata.

Il protagonista Wade Watts, interpretato da Tye Sheridan, controlla un avatar all'interno di questo mondo digitale per cercare gli indizi lasciati dal creatore di OASIS, James Halliday. La posta in gioco è altissima: il controllo totale del mondo virtuale e una fortuna colossale.. Ma cosa rende Ready Player One ancora rilevante nel 2026, al punto da conquistare nuove platee di spettatori su Prime Video? La risposta sta innanzitutto nella combinazione esplosiva di talento dietro la macchina da presa.. Il regista ha dimostrato più volte di saper maneggiare il genere con maestria, e Ready Player One non fa eccezione.

La sua capacità di bilanciare spettacolo visivo, narrazione avvincente e riflessioni più profonde sul rapporto tra tecnologia e umanità emerge in ogni fotogramma di questo viaggio cyberpunk. Il cast rappresenta un altro punto di forza indiscutibile. Oltre a Sheridan, già noto per il suo ruolo nella saga mutante degli X-Men, troviamo Olivia Cooke nei panni di Samantha Cook, meglio conosciuta nel mondo virtuale come Art3mis. L'attrice britannica, che nel frattempo è diventata un volto sempre più riconoscibile grazie a serie come Slow Horses e House of the Dragon, porta sullo schermo un personaggio dotato di profondità e sfaccettature. La chimica tra Wade e Samantha funziona perfettamente, ancorando la narrazione anche quando l'azione diventa frenetica e il mondo virtuale esplode in una cacofonia di riferimenti pop.

Ed è proprio qui che Ready Player One dimostra la sua unicità. Il film utilizza gli elementi classici del cyberpunk con una padronanza invidiabile: un futuro cupo dominato da mega-corporazioni senza scrupoli, paesaggi urbani al neon, la fuga in una realtà simulata percepita come superiore alla desolazione del mondo reale. Ma Spielberg non si limita a riprodurre gli stilemi del genere. Li piega al servizio di una narrazione che è anche una lettera d'amore alla cultura pop degli ultimi decenni. OASIS diventa così il terreno perfetto per un crossover monumentale che coinvolge franchise iconici. DC Comics, Mortal Kombat, Ritorno al Futuro, Il Gigante di Ferro, King Kong, Il Signore degli Anelli: questi e molti altri universi narrativi si intrecciano nel tessuto del film, con personaggi, veicoli ed equipaggiamenti che compaiono in scene memorabili.