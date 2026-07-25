Batman, King Kong e Il Gigante di ferro nell'epopea sci-fi di Spielberg da (ri)vedere su Prime Video
Su Prime Video, il capolavoro sci-fi di Spielberg ancora attuale nel 2026, che merita una seconda visione.
Otto anni dopo la sua uscita nei cinema, Ready Player One sta vivendo una seconda giovinezza su Prime Video. Il film di Steven Spielberg, approdato sulla piattaforma di streaming all'inizio del 2026, si è rapidamente arrampicato fino alla nona posizione tra i titoli più visti negli Stati Uniti. Un risultato che rappresenta il segnale di come quest'epopea sci-fi del 2018 abbia ancora molto da dire, soprattutto in un'epoca in cui le frontiere tra realtà fisica e digitale si fanno sempre più labili. Basato sul romanzo omonimo di Ernest Cline, Ready Player One ci trasporta in un futuro distopico dove la maggior parte dell'umanità trascorre le proprie giornate connessa a OASIS, un universo virtuale interconnesso che offre rifugio da una realtà ormai degradata.Il protagonista Wade Watts, interpretato da Tye Sheridan, controlla un avatar all'interno di questo mondo digitale per cercare gli indizi lasciati dal creatore di OASIS, James Halliday. La posta in gioco è altissima: il controllo totale del mondo virtuale e una fortuna colossale. Il film si rivelò un successo commerciale significativo, incassando 583,5 milioni di dollari in tutto il mondo. Ma cosa rende Ready Player One ancora rilevante nel 2026, al punto da conquistare nuove platee di spettatori su Prime Video? La risposta sta innanzitutto nella combinazione esplosiva di talento dietro la macchina da presa. Quando si parla di Spielberg e fantascienza, difficilmente si sbaglia. Il regista ha dimostrato più volte di saper maneggiare il genere con maestria, e Ready Player One non fa eccezione.
La sua capacità di bilanciare spettacolo visivo, narrazione avvincente e riflessioni più profonde sul rapporto tra tecnologia e umanità emerge in ogni fotogramma di questo viaggio cyberpunk. Il cast rappresenta un altro punto di forza indiscutibile. Oltre a Sheridan, già noto per il suo ruolo nella saga mutante degli X-Men, troviamo Olivia Cooke nei panni di Samantha Cook, meglio conosciuta nel mondo virtuale come Art3mis. L'attrice britannica, che nel frattempo è diventata un volto sempre più riconoscibile grazie a serie come Slow Horses e House of the Dragon, porta sullo schermo un personaggio dotato di profondità e sfaccettature. La chimica tra Wade e Samantha funziona perfettamente, ancorando la narrazione anche quando l'azione diventa frenetica e il mondo virtuale esplode in una cacofonia di riferimenti pop.
Ed è proprio qui che Ready Player One dimostra la sua unicità. Il film utilizza gli elementi classici del cyberpunk con una padronanza invidiabile: un futuro cupo dominato da mega-corporazioni senza scrupoli, paesaggi urbani al neon, la fuga in una realtà simulata percepita come superiore alla desolazione del mondo reale. Ma Spielberg non si limita a riprodurre gli stilemi del genere. Li piega al servizio di una narrazione che è anche una lettera d'amore alla cultura pop degli ultimi decenni. OASIS diventa così il terreno perfetto per un crossover monumentale che coinvolge franchise iconici. DC Comics, Mortal Kombat, Ritorno al Futuro, Il Gigante di Ferro, King Kong, Il Signore degli Anelli: questi e molti altri universi narrativi si intrecciano nel tessuto del film, con personaggi, veicoli ed equipaggiamenti che compaiono in scene memorabili.Non si tratta di semplice fanservice fine a se stesso, ma di un utilizzo intelligente di questi riferimenti per costruire un mondo virtuale che sembri davvero vissuto, popolato da milioni di persone con gusti e passioni diverse. La scelta di rivedere Ready Player One nel 2026 assume un significato particolare anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Spielberg. Nel marzo 2024, il regista ha confermato che un sequel basato sul romanzo Ready Player Two è ancora in lavorazione (anche se il secondo romanzo è stato demolito dai lettori). Per chi non ha mai visto il film o per chi lo ha dimenticato nei meandri della propria memoria cinematografica, questo è il momento ideale per recuperarlo o riscoprirlo. Conoscere le origini della storia, familiarizzare con i personaggi e immergersi nelle dinamiche di OASIS renderà l'eventuale seguito molto più godibile e comprensibile.
Ma c'è un'altra ragione, forse più sottile ma altrettanto importante, per cui Ready Player One merita attenzione oggi. Nel 2018, il concetto di metaverso apparteneva ancora principalmente alla fantascienza. Otto anni dopo, con le Big Tech che investono miliardi nello sviluppo di mondi virtuali interconnessi, le riflessioni proposte dal film assumono una risonanza diversa, quasi profetica. Quanto del nostro tempo siamo disposti a trascorrere in realtà simulate? Quali sono i rischi di un mondo in cui la linea tra virtuale e reale diventa sempre più sfumata? Ready Player One pone queste domande senza dare risposte, lasciando allo spettatore lo spazio per riflettere.