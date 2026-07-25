Russell Crowe torna in vetta in streaming: il film che conquista Prime Video due anni dopo il flop

Pubblicazione: 25 luglio alle 13:26

Nel panorama sempre più imprevedibile dell'industria cinematografica, poche storie raccontano meglio il divario tra successo in sala e trionfo digitale quanto quella di Sleeping Dogs. Il thriller del 2024 con Russell Crowe, che aveva fatto registrare un tiepido incasso di 2,1 milioni di dollari al botteghino mondiale, è risorto dalle ceneri dello streaming, conquistando la nona posizione nella classifica dei film più visti su Prime Video negli Stati Uniti il 19 gennaio 2026. Il thriller diretto da Adam Cooper, al suo debutto nella regia di un lungometraggio, vede Russell Crowe nei panni di un ex detective dell'omicidi afflitto da amnesia.

Costretto a riaprire il caso di un brutale assassinio, il protagonista si ritrova a dissotterrare verità sepolte nel proprio passato dimenticato, innescando una spirale di rivelazioni che mettono in discussione tutto ciò che credeva di sapere., prometteva un intreccio cerebrale che giocasse con i temi della memoria e dell'identità. Ad affiancare Crowe nel cast troviamo nomi di peso come, insieme a Marton Csokas, Tommy Flanagan, Harry Greenwood, Thomas M. Wright ed Elizabeth Blackmore.

Un ensemble di talento che, però, non è bastato a convincere la critica: Sleeping Dogs ha ottenuto un magro 43% su Rotten Tomatoes, con recensioni che lamentavano un mistero poco coinvolgente e una narrazione che non riusciva a distinguersi nel già affollato genere. Eppure, il pubblico generalista ha raccontato una storia diversa. L'80% di gradimento su Rotten Tomatoes da parte degli spettatori ordinari rivela un divario significativo tra chi recensisce per mestiere e chi guarda per piacere.

Un fenomeno non nuovo, ma che nel caso di Sleeping Dogs assume contorni particolarmente evidenti: ciò che i critici percepivano come debolezza narrativa, gli spettatori hanno evidentemente letto come tensione sufficiente per un paio d'ore di intrattenimento solido, senza pretese di reinventare il genere. La carriera di Russell Crowe offre un ulteriore livello di lettura. L'attore neozelandese, che nei primi anni Duemila dominava Hollywood con pellicole come Il Gladiatore (per cui vinse l'Oscar), A Beautiful Mind e Master and Commander, negli ultimi anni si è ritrovato relegato a produzioni di profilo più basso.

Film che faticano a lasciare il segno al botteghino e che passano quasi inosservati nelle sale, ma che trovano regolarmente una seconda esistenza sulle piattaforme streaming, dove il nome di Crowe continua a esercitare un richiamo magnetico.. Se fino a vent'anni fa il verdetto del botteghino era definitivo e inappellabile, oggi un film ha molteplici opportunità di trovare il proprio pubblico: streaming immediato, video on demand, finestre televisive, perfino il revival nostalgico sui social media anni dopo l'uscita.