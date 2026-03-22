Beauty in Black su Netflix: la serie di Tyler Perry ha conquistato l'Italia, ecco perché ha stregato tutti

Pubblicazione: 22 marzo alle 09:50

Tyler Perry non ha bisogno di presentazioni. Attore, regista, sceneggiatore, produttore e commediografo, è da decenni uno dei protagonisti assoluti dell'intrattenimento afroamericano, capace di spaziare dal teatro al cinema fino alla televisione con una maestria che gli è valsa, nel 2020, un posto nella lista delle 100 persone più influenti dell'anno secondo Time.



Il suo sodalizio con Netflix continua a dare frutti, e dopo il lungometraggio Mea Culpa, disponibile sulla piattaforma dallo scorso febbraio, Perry torna con una serie che ha già fatto parlare di sé: Beauty in Black. Debuttata il 24 ottobre 2024, la serie ha conquistato il pubblico a tal punto da essere già rinnovata per una terza e ultima stagione, annunciata nel dicembre 2025. Un percorso narrativo articolato in 32 episodi complessivi, distribuiti in due stagioni da 16 puntate ciascuna, divise a loro volta in due parti da otto episodi che ora raggiunge la vetta della top 10 delle serie tv più viste su Netflix Italia.



La narrazione si sviluppa ad Atlanta, città simbolo della cultura afroamericana contemporanea, e mette in scena l'incontro-scontro tra due universi che sembrano inconciliabili. Da un lato c'è Kimmie, interpretata da Taylor Polidore Williams, una giovane spogliarellista che si esibisce nel leggendario Magic City, uno degli strip club più famosi della città. La sua vita è segnata dalla sopravvivenza quotidiana, dalle scelte disperate, da un debito che la opprime e da una madre che l'ha cacciata di casa troppo presto. Dall'altro lato c'è Mallory Bellarie, incarnata da Crystle Stewart, donna di successo alla guida di un impero nel settore della cura dei capelli, un colosso del beauty costruito dalla famiglia Bellarie.

Beauty in Black, fonte: Netflix

La serie prende ispirazione dagli strip club che hanno segnato la cultura di Atlanta negli anni Novanta, ambienti torbidi e vibranti dove il glamour si mescola alla violenza, dove i sogni di riscatto convivono con la brutalità di protettori senza scrupoli. Kimmie è intrappolata in questo mondo, ostaggio di Jules, un pappone violento che controlla ogni suo movimento. La sua unica via d'uscita sembra essere una borsa di studio per la scuola di parrucchieri fondata proprio dalla famiglia Bellarie. È questo tentativo di cambiare vita che la porta a incrociare Mallory.



Ma anche il mondo patinato del lusso ha le sue ombre. Mallory, pur gestendo con apparente successo l'azienda di famiglia, è intrappolata in un matrimonio senza amore con Roy Bellarie, deve fare i conti con suoceri disfunzionali e affrontare una causa legale che minaccia di far crollare l'impero costruito negli anni. La sua esistenza, pur privilegiata, è una gabbia dorata dove le apparenze contano più della sostanza.



Il cast di Beauty in Black è ampio e variegato. Accanto alle due protagoniste troviamo Amber Reign Smith nei panni di Rain, Xavier Smalls come Angel, Julian Horton che interpreta Roy Bellarie, Steven G. Norfleet nel ruolo di Charles Bellarie, Richard Lawson come Norman Bellarie e Debbi Morgan che dà volto a Olivia Bellarie, la matriarca della famiglia. Completano il quadro principale Terrell Carter come Varney, Shannon Wallace nei panni di Calvin, Charles Malik Whitfield che interpreta Jules e Ricco Ross nel ruolo di Horace Bellarie. Questi sono solo alcuni dei motivi che rendono memorabile questa serie e hanno fatto sì che diventasse tra le più viste di Netflix Italia.