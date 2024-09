Beetlejuice Beetlejuice: il co-sceneggiatore risponde a una teoria sulla morte del marito di Lydia

Pubblicazione: 21 settembre alle 07:30

All'inizio di Beetlejuice Beetlejuice scopriamo che Lydia (Wynona Ryder) ha sposato Richard (Santiago Cabrera), con cui ha avuto Astrid (Jenna Ortega) e da cui si è poi separata prima che l'uomo morisse. Sebbene sono poche le informazioni su di lui che ci vengono fornite, sappiamo che è scomparso durante un viaggio in Amazzonia mentre lottava per la giustizia climatica e che il suo corpo non è mai stato ritrovato.

È molto interessante, perché è una cosa che, a dire il vero, ricordavo dal primo. O meglio, non me lo ricordavo. Quando ho rivisto il film, ho pensato: “Tutto quadra”… Abbiamo voluto mantenere intenzionalmente la cosa vaga. Potrebbe essere stato un incidente, potrebbe essere stato qualcos'altro [la causa della morte di Richard]. E non ci siamo volutamente soffermati su questo.

Alcuni attenti fan hanno ricordato però come, nel primo film, viene rivelato che coloro che si suicidano diventano funzionari pubblici dopo il trapasso e infatti quando Astrid lo incrocia per la prima volta nell'Aldilà, l'uomo lavora nell'ufficio immigrazione. È dunque un indizio sulla sua fine? La domanda è stata posta, in un'intervista con Collider , al co-sceneggiatore Al GoughEcco la sua risposta:

Beetlejuice Beetlejuice è al cinema dal 5 settembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.