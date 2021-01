Ieri vi abbiamo raccontato di come, durante la cerimonia d’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, il look dicomposto da giacca a vento, moffole e, ovviamente, mascherina chirurgica abbia letteralmente fatto impazzire internet.

I social sono stati invasi da una caterva di meme in cui abbiamo visto Bernie Sanders apparire nel Trono di Spade, ovviamente a Grande Inverno con gli Stark, in esilio su Marte come il Dottor Manhattan di Watchmen, sulla panchina con Forrest Gump, al consiglio di Elrond, nella sigla del Principe di Bel-Air e come primo della fila in vista della prossima edizione del Comic-Con di San Diego (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In un intervento allo show di Seth Meyers, l’esponente democratico ha potuto commentare questa singolare e inattesa esperienza:

Non me lo aspettavo affatto. Me ne stavo semplicemente lì, cercando di mantenermi al caldo prestando attenzione a quello che accadeva. E sì, ho visto i meme. La cosa davvero carina è che Jen Elles, la donna che ha fatto le mie moffole e vive a Essex Junction, in Vermont, una maestra e una gran brava persona, è stata letteralmente sopraffatta dal grado di attenzione che le sue moffole hanno ricevuto. Sai, in Vermont sappiamo quelle due, tre cose sul freddo e cerchiamo di vestire caldi. Non c’interessa molto essere alla moda, quanto stare ben coperti. Ed è quello che ho fatto!

Tonight’s guest @BernieSanders reacts to the memes about his instantly iconic inauguration look. pic.twitter.com/BrpYJN9V1u — Late Night with Seth Meyers (@LateNightSeth) January 22, 2021

Qualche ora fa, anche Mark Hamill “ha detto la sua” sulla questione. Il leggedario interprete di Luke Skywalker nella saga di Guerre Stellari ha condiviso sul suo profilo Instagram una raccolta dei migliori meme di Bernie Sanders in tema Star Wars.

Potete vederli tutti qua sotto:

Cosa ne pensate della dichiarazione di Bernie Sanders e dei nuovi meme diffusi da Mark Hamill?