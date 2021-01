Ci rendiamo conto che ormai parlare delle release dei grandi blockbuster della primavera, da, sta diventando un po’ l’equivalente dei dibattiti sul sesso degli angeli, ma, purtroppo, il contesto è quello che è.

Proprio ieri sera abbiamo segnalato un nuovo articolo dell’Hollywood Reporter che andava a ribadire quanto già affermato in precedenza da Variety, ovvero che tutti i film di maggior richiamo in arrivo fra febbraio e l’inizio di luglio, saranno rimandati (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Purtroppo l’andamento dei contagi è quello che è e la campagna vaccinale sta andando un po’ a rilento sia negli Stati Uniti che in Europa tanto che viene già data per scontata l’incapacità di riaprire i cinema in maniera tale da poter assicurare alle pellicole di cui sopra, una distribuzione e degli incassi dignitosi anche al netto delle particolari contingenze.

In un nuovo report di Variety viene ribadito che il destino di Black Widow è quello di venire rimandato ulteriormente se la campagna vaccinale non si andrà a velocizzare e se i cinema non potranno riaprire in maggiore sicurezza. Il problema, spiega Variety, è che il continuo rinvio potrebbe inevitabilmente andare a spalancare la porta della release streaming su Disney+, nonostante sia la Disney che i Marvel Studios abbiano affermato più volte in passato che Black Widow e le pellicole dell’UCM resteranno fedeli alla sala. La Casa di Topolino potrebbe quindi adottare delle modalità di distribuzione ibrida in stile HBO Max / Warner, strada che tra l’altro verrà comunque percorsa per Raya e l’ultimo drago.

Il film sarà ambientato dopo lo scontro a cui Vedova Nera partecipa all’aeroporto di Captain America: Civil War. Dopo questi eventi, Natasha “si ritroverà da sola e nel corso della storia dovrà fare i conti con la nota rossa nel suo registro“.

Il film su Natasha Romanoff / Vedova Nera, diretto da Cate Shortland, vede nel cast Scarlett Johansson, David Harbour (Guardiano Rosso), Florence Pugh (Yelena Belova), O-T Fagbenle e Rachel Weisz (Melina).

Black Widow uscirà – teoricamente – il 7 maggio 2021 negli Stati Uniti.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto!