Blake Lively e Harrison Ford insieme, in questo film su Prime Video che nessuno ha capito davvero

Pubblicazione: 11 settembre alle 16:00

The Age of Adaline - L'eterna giovinezza su Prime Video è uno di quei film che dividono. Premiato dal pubblico, guardato con scetticismo dalla critica, nasconde però una delle migliori performance di Blake Lively e una riflessione inaspettatamente profonda sull'immortalità, l'amore e il coraggio di invecchiare. Ora che è tornato in tendenza, vale la pena riscoprirlo con occhi nuovi. La storia di Adaline Bowman è peculiare: a 29 anni, dopo un incidente d'auto dalle circostanze misteriose, smette di invecchiare. Per decenni vive costringendosi a cambiare identità ogni dieci anni, nascondendo il suo segreto a tutti, persino alla figlia che nel frattempo è diventata più vecchia di lei. È una premessa che potrebbe facilmente scivolare nel ridicolo o nel melodramma eccessivo, eppure il film la gestisce con una sorprendente sobrietà.





. Non è stato un flop, ma nemmeno il successo che avrebbe potuto essere. Parte del problema fu la strategia di marketing: invece di puntare su San Valentino, uscì ad aprile, e la campagna promozionale si concentrò troppo sulla moda e sui costumi di Lively, dando l'impressione di un prodotto superficiale.. Il pubblico, invece, ha apprezzato molto di più, premiandolo con un 67% di gradimento. E oggi, a quasi dieci anni di distanza, chi lo recupera su Netflix sta riscoprendo un film che meritava maggiore attenzione.. È un esercizio di recitazione che richiede sfumature, non eccessi, e Lively lo gestisce con maestria. La sua Adaline è malinconica senza essere patetica, distaccata ma non fredda, e quando si innamora di Ellis Jones, interpretato da Michiel Huisman, la trasformazione emotiva è credibile. Apparentemente coetanei, in realtà c'è un divario di ottant'anni tra loro. E non è tutto: Ellis è il figlio di William, l'uomo di cui Adaline si era innamorata decenni prima. Quando la famiglia Jones organizza una cena e William, ora interpretato da Harrison Ford, riconosce la donna che aveva amato e perso mezzo secolo prima, il film raggiunge il suo picco emotivo.

Harrison Ford offre una delle sue performance più toccanti degli ultimi anni. Il suo William è devastato, confuso, incapace di processare razionalmente ciò che vede. L'amore, il dolore, la nostalgia e l'incredulità si mescolano sul suo volto in scene che dimostrano quanto un attore esperto possa elevare anche il materiale più insolito. Hollywood ha sempre trattato le relazioni con differenza d'età come normali quando l'uomo è più vecchio. The Age of Adaline rovescia questo schema, ed è proprio questo a creare disagio in alcuni spettatori. Adaline nasconde la sua vera età a Ellis, il che solleva questioni etiche reali. È giusto intraprendere una relazione quando la disparità di esperienza è così abissale, anche se l'aspetto fisico non lo rivela? Il film non dà risposte facili, e questo è parte del suo fascino.



