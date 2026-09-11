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Blake Lively e Harrison Ford insieme, in questo film su Prime Video che nessuno ha capito davvero

Blake Lively interpreta una donna di 107 anni in questo film su Prime Video. Analisi del film con Harrison Ford sulla differenza d'età e l'immortalità.

di Alba Rossi
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The Age of Adaline - L'eterna giovinezza su Prime Video è uno di quei film che dividono. Premiato dal pubblico, guardato con scetticismo dalla critica, nasconde però una delle migliori performance di Blake Lively e una riflessione inaspettatamente profonda sull'immortalità, l'amore e il coraggio di invecchiare. Ora che è tornato in tendenza, vale la pena riscoprirlo con occhi nuovi. La storia di Adaline Bowman è peculiare: a 29 anni, dopo un incidente d'auto dalle circostanze misteriose, smette di invecchiare. Per decenni vive costringendosi a cambiare identità ogni dieci anni, nascondendo il suo segreto a tutti, persino alla figlia che nel frattempo è diventata più vecchia di lei. È una premessa che potrebbe facilmente scivolare nel ridicolo o nel melodramma eccessivo, eppure il film la gestisce con una sorprendente sobrietà.

Il dramma romantico con elementi fantasy diretto da Lee Toland Krieger nel 2015 ha un budget contenuto di 25 milioni di dollari e ne ha incassati 65,7 milioni. Non è stato un flop, ma nemmeno il successo che avrebbe potuto essere. Parte del problema fu la strategia di marketing: invece di puntare su San Valentino, uscì ad aprile, e la campagna promozionale si concentrò troppo sulla moda e sui costumi di Lively, dando l'impressione di un prodotto superficiale. La critica infatti lo ha accolto con un tiepido 55% su Rotten Tomatoes, lamentando una mancanza di profondità. Il pubblico, invece, ha apprezzato molto di più, premiandolo con un 67% di gradimento. E oggi, a quasi dieci anni di distanza, chi lo recupera su Netflix sta riscoprendo un film che meritava maggiore attenzione.

Blake Lively porta sullo schermo una complessità notevole. Deve interpretare la stessa donna attraverso diversi decenni, mostrando i sottili cambiamenti psicologici di chi è condannato a rimanere giovane mentre il mondo invecchia attorno a lei. È un esercizio di recitazione che richiede sfumature, non eccessi, e Lively lo gestisce con maestria. La sua Adaline è malinconica senza essere patetica, distaccata ma non fredda, e quando si innamora di Ellis Jones, interpretato da Michiel Huisman, la trasformazione emotiva è credibile. Ed è qui che il film diventa controverso. Adaline ha circa 107 anni quando incontra Ellis, che ne ha poco più di trenta. Apparentemente coetanei, in realtà c'è un divario di ottant'anni tra loro. E non è tutto: Ellis è il figlio di William, l'uomo di cui Adaline si era innamorata decenni prima. Quando la famiglia Jones organizza una cena e William, ora interpretato da Harrison Ford, riconosce la donna che aveva amato e perso mezzo secolo prima, il film raggiunge il suo picco emotivo.

Harrison Ford offre una delle sue performance più toccanti degli ultimi anni. Il suo William è devastato, confuso, incapace di processare razionalmente ciò che vede. L'amore, il dolore, la nostalgia e l'incredulità si mescolano sul suo volto in scene che dimostrano quanto un attore esperto possa elevare anche il materiale più insolito. Hollywood ha sempre trattato le relazioni con differenza d'età come normali quando l'uomo è più vecchio. The Age of Adaline rovescia questo schema, ed è proprio questo a creare disagio in alcuni spettatori. Adaline nasconde la sua vera età a Ellis, il che solleva questioni etiche reali. È giusto intraprendere una relazione quando la disparità di esperienza è così abissale, anche se l'aspetto fisico non lo rivela? Il film non dà risposte facili, e questo è parte del suo fascino.

Il finale di The Age of Adaline è ciò che davvero lo distingue dalla massa delle produzioni hollywoodiane. Dopo che la storia d'amore si risolve e Adaline sceglie di stare con Ellis, un secondo incidente automobilistico sembra riavviare il suo processo di invecchiamento. Adaline trova un capello grigio. Ellis le chiede se sta bene. Lei risponde che è perfetta. The Age of Adaline non è un capolavoro. Ha momenti in cui la narrazione si impantana, e alcune scelte stilistiche possono sembrare datate. Ma è un film coraggioso, che affronta temi complessi con una sincerità rara. Blake Lively dimostra una gamma drammatica che molti non le riconoscevano dopo Gossip Girl, e il cast di supporto, da Harrison Ford a Ellen Burstyn nel ruolo della figlia di Adaline, è impeccabile.

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