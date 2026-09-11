Tye Sheridan e Ana de Armas nel thriller su Prime Video che trasforma la sorveglianza in sopravvivenza

Pubblicazione: 11 settembre alle 15:00

Ci sono film che nascono da un'idea intrigante sulla carta ma faticano a trasformarla in qualcosa di memorabile sullo schermo. The Night Clerk - I segreti della notte, disponibile su Prime Video, è esattamente questo tipo di produzione: un thriller che mescola suspense, diversità neuronale e tecnologia di sorveglianza, ma che non riesce mai a decollare verso il territorio del "da vedere assolutamente". Diretto e scritto da Michael Cristofer, autore premio Pulitzer, Tony ed Emmy, il film segue Bart, interpretato da Tye Sheridan, un ventitreenne con sindrome di Asperger che lavora come receptionist notturno in un hotel di lusso. Ma Bart ha un segreto inquietante: spia gli ospiti. Non per voyeurismo, non per perversione, ma per qualcosa di più complesso e toccante. Attraverso un sistema di telecamere che ha installato nelle stanze e una serie di monitor nel suo appartamento seminterrato, Bart studia i comportamenti umani, le interazioni sociali, tutto ciò che la sua condizione gli rende difficile comprendere istintivamente.





La sua routine di apprendimento forzato viene violentemente interrotta quando una donna arriva tardi una sera.. Quando la situazione degenera in violenza, Bart si precipita in hotel, ma arriva troppo tardi per salvarla e al momento giusto per diventare il principale sospettato.. E come potrebbe essere altrimenti? Bart è un pessimo bugiardo, i suoi comportamenti atipici lo rendono immediatamente sospetto agli occhi di chi non comprende la neurodiversità. Il film pone una domanda scomoda: quanto è facile diventare colpevoli semplicemente perché si è diversi?. L'attrice cubana conferisce al personaggio una qualità enigmatica ma genuina: la sua gentilezza e franchezza verso Bart sembrano autentiche, eppure proprio questa autenticità genera dubbi nello spettatore. È davvero interessata o nasconde qualcosa?. Le loro scene insieme bilanciano vulnerabilità e speranza, creando momenti di autentica connessione emotiva che sollevano interrogativi profondi: Bart riuscirà a non farsi male? L'affetto di Andrea è genuino? Le persone nello spettro autistico sognano di riuscire a mantenere il contatto visivo?

Sheridan offre una performance studiata e sincera. Il suo Bart ruota la testa in modo caratteristico durante le conversazioni, tiene le braccia rigidamente incollate al corpo, evita il contatto visivo soprattutto con le donne. La schiettezza non filtrata tipica dell'Asperger genera scene giocate sia per tenerezza che per leggerezza, momenti in cui Bart ignora le convenzioni sociali con una franchezza disarmante. Tuttavia, come per molti film che tentano di entrare nella pelle di protagonisti neurodivergenti, l'approccio solleva domande. Quanto ci si può fidare di rappresentazioni cinematografiche che rischiano sempre di rendere ancora più "altro" chi è già percepito come diverso? Cristofer, che nelle note di produzione menziona un nipote con Asperger, cerca di fondere empatia personale con una riflessione su quanto la tecnologia economica abbia reso la sorveglianza accessibile a chiunque.



