Su Prime Video, c'è un thriller imperfetto che Emily Blunt riesce a far diventare memorabile

Pubblicazione: 11 settembre alle 14:30

Quando un bestseller attraversa l'oceano, qualcosa inevitabilmente si perde nella traduzione. I fan di Paula Hawkins hanno accolto con scetticismo l'adattamento americano di The Girl on the Train - La ragazza del treno (disponibile su Prime Video), lamentando il trasferimento dalla grezza Londra alla patinata New York e un cast "troppo glamour" per essere credibile su quelle rotaie suburbane. Eppure, per chi sale a bordo di questo viaggio cinematografico senza il bagaglio delle aspettative letterarie, il treno diretto da Tate Taylor trova la sua strada, rotolando su binari costruiti con una fotografia avventurosa, una colonna sonora espressiva firmata Danny Elfman e una sceneggiatura sorprendentemente empatica di Erin Cressida Wilson.





. La sua Rachel è una presenza ipnotica, con quegli occhi vuoti che sembrano guardare nel nulla, labbra screpolate dall'alcol e un'andatura barcollante che evoca i livelli di autodistruzione di Leaving Las Vegas.. Rachel viaggia quotidianamente sulla pittoresca Hudson Line, un pendolare che cerca di fuggire dai relitti della propria vita. Ogni giorno il treno passa attraverso il sobborgo residenziale dove Anna, interpretata da Rebecca Ferguson, sta crescendo un bambino con Tom, l'ex marito di Rachel interpretato da Justin Theroux.

Nel disperato tentativo di distogliere lo sguardo dalla casa che un tempo era sua, Rachel fissa ossessivamente un'abitazione vicina, dove una coppia apparentemente perfetta sembra mettere in scena rappresentazioni teatrali d'amore per il suo solitario pubblico viaggiante. Rachel li immagina immersi in una beatitudine da cartolina, finché un giorno intravede qualcosa che manda in frantumi le sue fantasie imbevute di alcol. Quando Megan, l'affascinante protagonista di quelle fantasie incarnata da Haley Bennett, scompare misteriosamente, Rachel si presenta al marito Scott, interpretato da Luke Evans, spacciandosi per una vecchia amica in possesso di informazioni cruciali. Ma le lacune nella memoria di Rachel nascondono forse segreti più oscuri della semplice smemoratezza da sbronza.

Il regista Taylor utilizza didascalie che annunciano prospettive fluide dei personaggi e cornici temporali, ma è la macchina da presa di Charlotte Bruus Christensen a definire davvero il punto di vista. Le inquadrature scivolano inquiete su Megan, si ghiacciano sulla vita domestica di Anna, e si avvicinano pericolosamente all'ubriachezza espressionista di Rachel. Visto attraverso gli occhi di quest'ultima, il mondo è afflitto da una sbornia spaventosa, che si risveglia costantemente in una pozza di sangue e vomito. C'è un tocco di Falling Angel di William Hjortsberg, memorabilmente portato sullo schermo come Angel Heart, nelle lotte di Rachel per ricordare chi è e cosa ha fatto. Un accenno di horror si nasconde dietro la facciata da Fatal Attraction, conferendo al film una profondità inaspettata.



