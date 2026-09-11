Ewan McGregor e Ryan Gosling su Prime Video, in un thriller psicologico che ti confonde fino alla fine

Pubblicazione: 11 settembre alle 14:00

Esistono moltissimi grandi thriller psicologici che nessuno ricorda, oscurati da produzioni più grandi uscite nello stesso periodo o semplicemente perché quando si parla del genere si citano sempre gli stessi titoli celebri. Circa 21 anni fa, Ryan Gosling ha recitato in un thriller psicologico la cui mancanza di popolarità potrebbe essere dovuta a entrambe queste ragioni. Stay - Nel labirinto della mente, disponibile su Prime Video, è un thriller psicologico cupo diretto da Marc Forster, in cui Ryan Gosling interpreta Henry Letham, uno studente d'arte con tendenze suicide il cui psichiatra abituale è andato in congedo. Al suo posto lo sta curando il dottor Sam Foster, interpretato da Ewan McGregor, profondamente preoccupato per il benessere del suo giovane paziente. Henry confonde Sam già al primo incontro, prevedendo con successo una grandinata nonostante le previsioni meteorologiche non la menzionassero affatto.





Dopo aver appreso delle intenzioni di Henry di togliersi la vita, Sam si impegna totalmente a proteggerlo, ma continua a perdere la presa sulla propria realtà mentre eventi sempre più confusi lo portano a mettere in dubbio la sua stessa sanità mentale.. Il suo stupore di fronte alla cecità di un collega di Sam si rivela profetico, perché quest'ultimo riacquista la vista entro la fine del film. Tuttavia Stay non è un film fantasioso o surreale fine a se stesso.. La sua ossessione per un artista noto per essersi suicidato, definendo quell'atto la sua opera d'arte più audace, lo rende particolarmente volatile e imprevedibile. Sam cerca costantemente di fermarlo mentre fa i conti con la propria crescente confusione.. Ci sono nuovi dettagli da scoprire ogni volta che lo si guarda, perché il modo in cui Stay dissemina indizi e preannunci è stratificato e meticoloso. Il film è confuso proprio perché la maggior parte della narrazione si svolge attraverso gli occhi di Sam.. Finalmente si comprende non solo perché la realtà di Sam diventa gradualmente distorta, ma anche perché gli eventi bizzarri si verificano nell'ordine specifico in cui accadono, conducendo al climax finale.

Il film vanta un cast eccezionale. Naomi Watts interpreta Lila Culpepper, ex paziente di Sam e sua attuale fidanzata, completando il cast principale di Stay. Considerando quanto sia famoso il suo cast, diventa ancora più difficile capire perché il film sia così poco conosciuto. Ryan Gosling aveva appena dato la sua performance rivoluzionaria in Le pagine della nostra vita solo un anno prima, e McGregor aveva interpretato lo Jedi preferito da tutti solo due anni prima dell'uscita di Stay. Il film figura tra i lavori di Ryan Gosling con un punteggio negativo su Rotten Tomatoes perché i critici sono rimasti poco impressionati dalla sua esecuzione e hanno trovato la trama incoerente. È forse comprensibile che il film sia diventato oscuro di conseguenza, ma il punteggio del pubblico dimostra che gli spettatori apprezzano Stay. Le performance malinconiche e intense sono di per sé una ragione sufficiente per guardarlo.



