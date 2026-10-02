Bloccati nel traffico con Guzzanti e altri 40 attori italiani, nella nuova serie comica su Prime Video

Pubblicazione: 02 ottobre alle 10:57

Immaginate di restare bloccati in un ingorgo infinito. Non uno di quei rallentamenti estivi che ti mangiano mezz'ora di vita, no. Parliamo di un blocco totale, definitivo, dove l'auto diventa una gabbia e le persone intorno a te si trasformano da sconosciuti in coinquilini forzati di un esperimento sociale involontario. È esattamente questa la premessa di Ingorgo, la nuova serie comedy Prime Original italiana che debutta oggi, 2 ottobre, su Prime Video. Sei episodi diretti dal collettivo YouNuts!, con la sceneggiatura di Daniela Delle Foglie e la produzione di Garbo Produzioni, per un format che arriva dalla Spagna (dove si chiama Atasco) ma che parla una lingua universale: quella del caos quotidiano che svela chi siamo davvero quando le maschere cadono.





La strada, in questo caso, non è solo asfalto e lamiere. Diventa metafora della vita stessa, con tutta la sua complessità stratificata.. Quando cala la sera e migliaia di automobilisti si ritrovano imprigionati, quello che sembrava un semplice intoppo si trasforma in un palcoscenico surreale dove emergono segreti, tensioni e quell'umanità grottesca che solo la commedia italiana sa raccontare. Il vero colpo di scena non è nella trama, ma nel cast. Perché Ingorgo non si è limitata a pescare qualche nome: ha svuotato l'elenco telefonico del meglio che televisione, cinema e teatro italiano possano offrire. Oltre quaranta volti, alcuni dei quali sono diventati parte dell'immaginario collettivo nazionale.. Stefano Fresi, Lucia Ocone e Marina Massironi garantiscono la risata, quella vera, costruita su tempi comici millimetrici. Maria Amelia Monti e Antonio Catania rappresentano la vecchia scuola, quella che non sbaglia una battuta. E poi Ilenia Pastorelli, Valentina Romani, Ludovica Martino per intercettare un pubblico più giovane, Donatella Finocchiaro e Ninni Bruschetta per l'anima siciliana, Gian Marco Tognazzi per il peso del cognome che diventa talento autonomo.. È un'idea semplice ma fertile, perché il traffico è la grande livella democratica italiana. Non importa chi sei, cosa guidi, dove stai andando: quando sei incastrato tra un tir e una station wagon, sei uguale a tutti gli altri.

E in quella sospensione temporale, dove i piani saltano e il controllo sfugge, la verità emerge. Le situazioni promettono di essere surreali, le rivelazioni inaspettate, le dinamiche esilaranti. Ma sotto la superficie comica c'è qualcosa di più: un ritratto dell'Italia contemporanea, con le sue ansie, le sue contraddizioni, quella capacità tutta nostra di trasformare il dramma in farsa e viceversa. Perché se c'è una cosa che sappiamo fare bene, è ridere delle nostre disgrazie collettive. YouNuts!, il collettivo alla regia, porta una sensibilità fresca, abituata ai ritmi serrati del web ma con l'ambizione del racconto lungo. Daniela Delle Foglie alla sceneggiatura garantisce quella scrittura che sa essere tagliente senza essere cattiva, ironica senza scadere nel cinismo facile.





. Ingorgo arriva in un momento particolare: mentre le piattaforme straniere faticano a capire l'umorismo locale, i prodotti nostrani hanno il vantaggio di parlare una lingua che non è solo grammatica, ma anche gestualità, riferimenti culturali, quel modo tutto italiano di vedere il mondo come un teatro dell'assurdo dove sopravvivere significa saper ridere.